Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач принял угрожающую позу, озадачим поклонников новым вопросом

Известный украинский комик продолжает радовать своих поклонников веселым контентом не только на сцене, но и в соцсетях. Артист поделился новым фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Судя по обстановке, снимок сделан в студии. На нем Ткач предстал перед камерой в повседневном образе. На нем свободная рубашка и черная футболка.

Юморист замер перед камерой, держа перед собой крепко сжатый кулак. На его лице застыло угрожающее и одновременно забавное выражение.

«Угадайте, что в кулаке?», - обратился к своим поклонникам Ткач.

В комментариях люди тут же принялись отгадывать, что же держит артист.

«Возможно, конфета?», «А ничего», «Конфета, или монета», «Мивина», «Сила», «В кулаке «пилюля» кому-то», «Лето возможно», «Всегда на позитиве класс», «Ключи от счастья», «Юрчик злой», «Твои волосы?», «Воздушный поцелуй для всех!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на новом опубликованном фото Ткач предстал вместе с коллегой - Ириной Сопонару, актрисой из "Женского квартала".

Парочка пряталась под зонтиком, укутавшись в меха. Артисты повеселили поклонников забавными выражениями лиц.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" в компании известной блондинки заставил Никитюк с Астафьевой обомлеть: "Опачки".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" в непривычном образе показал украинцам свою "штуку", озадачив вопросом: "Какое-то недоразумение".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" удивил поведением за кулисами, не сдержав порыва чувств: "Разошелся прям".