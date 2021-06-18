Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач вызвал переполох в Сети свежим фото

37-летний юморист и телеактер, который известен ролями в ситкомах «Страна У» и «Однажды под Полтавой», а также является участником телевизионных шоу «Лига смеха» и «Игры приколов», решил заслужить "лайки", показав в Инстаграм своих новых друзей, передает Politeka.net.

На снимке Ткач предстал с двумя собаками, в породах которых запутался. Актер присел рядом с пушистыми красавицами, обнимая обеих и улыбаясь в камеру.

"Лайки заслуживают "лайки"))) Или это хаски? Кто в теме? )))", - спросил он у публики.

Пользователи кинулись отвечать ему в комментариях:

"С голубыми глазами хаски, а рядом маламут"; "Хаски 🔥Обе ❤️"; "Вау 😍"; "Больше похоже на маламутов))"; "Один - хаски, один - лайка. Юрчик, это твои?"; "Отлайканые хаски😂"; "Ой, красавцы❤️😍"; "Обожаю этих собак, вы такие милые, Юрчик тоже😄😘"; "Ухты я балдею красавцы. Причем все трое"; "Волки!😂"; "Юрий, подари мне одну".

Ранее мы рассказывали, как Ткач показал свою дикую "помощницу" Зину на съемках "Однажды под Полтавой". Юморист держал на руках пушистого детеныша енотовидной собаки.

"Ребята, знакомьтесь, это Зина. Шикарная женщина... Ну, вообще-то еще маленькая, правда. Ей только месяц, - говорит на кадрах Юрий, увлеченно наблюдая за животным, которое свободно ползало у него на плечах и груди. - "Что ты, моя ласточка? Ааа, не царапайся только, Зина".

"Бусечка😍"; "какие красивые😍🔥"; "Такая лапуся"; "Зинаида🤣🤣🤣я нимагу!", - отреагировали в Сети.

Напомним, что Юрия Ткача "запаковали" в полицейскую машину вместе с коллегой: "Нас подставили!".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" заявил о своем жестком решении, неожиданное видео: "Буду открывать...".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" засветился с двумя красотками в кабриолете: "Жену отправил на море".