Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач засветился в дорогой машине с двумя коллегами по съемкам
Соответствующее видео артист разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На данный момент полным ходом идут съемки 14-го сезона комедийного сериала "Одного разу під Полтавою", в котором задействован Юрий Ткач. Ситком снимается с 2014 года и рассказывает о жизни жителей украинского села.
В кадре звезда "Квартала" едет в синем кабриолете со своими коллегами по сериалу Ириной Сопонору и Анной Саливанчук.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Победительница "Холостяка" Ульянова поразила неряшливым видом: "Просто ужас, мне стыдно"
Трагическое ДТП на украинской трассе, жертв пришлось вырезать из искореженных авто: кадры с места
Располневшая Могилевская озадачила внешностью в платье с открытым декольте: фото
В Украину нагрянет аномальная жара до 40 градусов: главный синоптик дал прогноз
Он сидит на автомобиле, расставив руки от радости.
"На вторую минуту, когда жену отправил на море 😂😂😂", - иронично подписал видео артист.
Фолловеры с юмором отреагировали на видео Ткача.
"Когда машину дали только помыть!! И почалося😂",
"А на третью она вернулась и продолжение следует😂😂😂",
" Ну ты Юрчик и шутник однако😂", - пишут в сети.
Напомним, Ткач из "Квартал 95" в компании известной блондинки заставил Никитюк с Астафьевой обомлеть: "Опачки".
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" в непривычном образе показал украинцам свою "штуку", озадачив вопросом: "Какое-то недоразумение".
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" удивил поведением за кулисами, не сдержав порыва чувств: "Разошелся прям".