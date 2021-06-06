Весело как всегда

Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач засветился в дорогой машине с двумя коллегами по съемкам

Соответствующее видео артист разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На данный момент полным ходом идут съемки 14-го сезона комедийного сериала "Одного разу під Полтавою", в котором задействован Юрий Ткач. Ситком снимается с 2014 года и рассказывает о жизни жителей украинского села.

В кадре звезда "Квартала" едет в синем кабриолете со своими коллегами по сериалу Ириной Сопонору и Анной Саливанчук.

Он сидит на автомобиле, расставив руки от радости.

"На вторую минуту, когда жену отправил на море 😂😂😂", - иронично подписал видео артист.

Фолловеры с юмором отреагировали на видео Ткача.

"Когда машину дали только помыть!! И почалося😂",

"А на третью она вернулась и продолжение следует😂😂😂",

" Ну ты Юрчик и шутник однако😂", - пишут в сети.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" в компании известной блондинки заставил Никитюк с Астафьевой обомлеть: "Опачки".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" в непривычном образе показал украинцам свою "штуку", озадачив вопросом: "Какое-то недоразумение".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" удивил поведением за кулисами, не сдержав порыва чувств: "Разошелся прям".