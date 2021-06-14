Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач быстро нашел общий язык со своей необычной помощницей на съемках
Так, 37-летний юморист сейчас работает над ситкомом "Однажды под Полтавой". Юрий частенько показывает в соцсети кадры своих веселых рабочих будней. В новом видео, которым звезда поделился в Инстаграм, Ткач решил познакомить публику со своей "помощницей", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Ткач держал на руках пушистого детеныша енотовидной собаки. Он быстро сработался с диким зверьком, которому уже и имя дали - Зинаида.
"Ребята, знакомьтесь, это Зина. Шикарная женщина... Ну, вообще-то еще маленькая, правда. Ей только месяц, - говорит на кадрах Юрий, увлеченно наблюдая за животным, которое свободно ползало у него на плечах и груди. - "Что ты, моя ласточка? Ааа, не царапайся только, Зина".
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В подписи Юрий в шутку назвал малыша "барсучкой" и "новым помощником на съемочной площадке".
Пользователи кинулись комментировать:
"Не енот???"
"Хорошая Зина! 👏👏👏"
"Бусечка😍"
"какие красивые😍🔥"
"Такая лапуся"
"Зинаида🤣🤣🤣я нимагу!"
"Какой прекрасный зверек"
"Зина с магазина😂"
"Не сломали хоть животинку?! А то барсучий жир... полезный!!😮"
Ранее мы сообщали, покрасневший Ткач заинтриговал необычным фото с зонтиком.
«Сгорел на работе», - подписан снимок.
На лицо и руку актера падал розовый свет, придавая коже своеобразный оттенок. Судя по геотегу, снимок сделан в Отеле в Подгородном в Днепропетровской области.
Напомним, что Юрия Ткача "запаковали" в полицейскую машину вместе с коллегой: "Нас подставили!".
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" заявил о своем жестком решении, неожиданное видео: "Буду открывать...".
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" засветился с двумя красотками в кабриолете: "Жену отправил на море".