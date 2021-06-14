Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач быстро нашел общий язык со своей необычной помощницей на съемках

Так, 37-летний юморист сейчас работает над ситкомом "Однажды под Полтавой". Юрий частенько показывает в соцсети кадры своих веселых рабочих будней. В новом видео, которым звезда поделился в Инстаграм, Ткач решил познакомить публику со своей "помощницей", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Ткач держал на руках пушистого детеныша енотовидной собаки. Он быстро сработался с диким зверьком, которому уже и имя дали - Зинаида.

"Ребята, знакомьтесь, это Зина. Шикарная женщина... Ну, вообще-то еще маленькая, правда. Ей только месяц, - говорит на кадрах Юрий, увлеченно наблюдая за животным, которое свободно ползало у него на плечах и груди. - "Что ты, моя ласточка? Ааа, не царапайся только, Зина".

В подписи Юрий в шутку назвал малыша "барсучкой" и "новым помощником на съемочной площадке".

Пользователи кинулись комментировать:

"Не енот???"

"Хорошая Зина! 👏👏👏"

"Бусечка😍"

"какие красивые😍🔥"

"Такая лапуся"

"Зинаида🤣🤣🤣я нимагу!"

"Какой прекрасный зверек"

"Зина с магазина😂"

"Не сломали хоть животинку?! А то барсучий жир... полезный!!😮"

Ранее мы сообщали, покрасневший Ткач заинтриговал необычным фото с зонтиком.

«Сгорел на работе», - подписан снимок.

На лицо и руку актера падал розовый свет, придавая коже своеобразный оттенок. Судя по геотегу, снимок сделан в Отеле в Подгородном в Днепропетровской области.

Напомним, что Юрия Ткача "запаковали" в полицейскую машину вместе с коллегой: "Нас подставили!".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" заявил о своем жестком решении, неожиданное видео: "Буду открывать...".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" засветился с двумя красотками в кабриолете: "Жену отправил на море".