«Юрчик, ну ты красавец. Все девушки твои»

Украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Ткач поделился новым снимком

Как передает Politeka.net, артист опубликовал фото на своей странице в Инстаграм.

«Сгорел на работе», - подписал снимок артист.

Юрий Ткач держит над собой зонт при этом на его лицо и руку падает розовый свет, придавая коже своеобразный оттенок.

Судя по геотегу, снимок сделан в Отеле в Подгородном в Днепропетровской области.

Пользователи Сети засыпали артиста комплиментами. Также в комментариях отметили, что артист заметно похудел. При этом некотрых поклонников артиста это, похоже, встревожило. В то же время другие восхищаются актером.

«Классный», «Огонь», «Как хорошо выглядишь», «Ну ты, как всегда, супер», «Юрчик, ну ты красавец. Все девушки твои», «Юра вы супер, но похудели», «Эффектно», «Мужчина вамп», «Юрчик, стройный, як огурчик», «Красавчик-позитивчик», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач поделился снимком со съемок. Cейчас комик много времени проводит на съемках в различных проектах. На свежем фото актер сидел на входе в свой вагончик, скривив гримасу. За это Ткача и любят поклонники. Он не боится быть смешным.

"Мастер гениальной фотографии", - подписал он фото.

Напомним, что Юрия Ткача "запаковали" в полицейскую машину вместе с коллегой: "Нас подставили!".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" заявил о своем жестком решении, неожиданное видео: "Буду открывать...".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" засветился с двумя красотками в кабриолете: "Жену отправил на море".