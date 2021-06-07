Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал о своем жестком решении

Юрий Ткач стал популярным артистом после того, как устроился в студию "Квартал 95", сообщает Politeka.net. Артист понравился зрителям, благодаря своей необычайной харизме.

Сейчас на страницу "кварталовца" подписаны 1,7 миллиона пользователей сети, с которыми он делится кадрами из своей жизни и съемок.

В одном из последних постов артист пожаловался на погоду, но несмотря на это принял жесткое решение. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Все! Я решил - вот так вот на корню - буду открывать плавательный сезон, несмотря на этот "колотун" невероятный. Кто-то уже купался? Что там с водичкой?", - поинтересовался артист.

"Ждать нет силы... Кто уже открывал плавательный сезон?", - написал Юрий.

За час публикация собрала почти 20 тысяч просмотров и много комментариев.

"Ага... у нас в Ялте 10 градусов)))тут не купание, а моржевание)", "1 мая сезон открыт😂😂😂 норм🔥", "Ахахахах, я открыла , сама того 😜 не ожидая , когда дочка на рыбалке уронила с мостика мой телефон 📱- пришлось за ним прыгать - искала 20 минут - успела накупаться )))))", "Да, мой сыночек 8 мая. Так смеялся, шо шлепнулся в воду", "Очень классный 😍", "Только в ванной или в душевой) !!", - написали пользователи сети.

Напомним, Юрий Ткач родился в Днепре. В профессиональный КВН артист начал играть с первого курса учебы, а затем дорога привела его в "Квартал 95".

Напомним, Ткач из "Квартал 95" в компании известной блондинки заставил Никитюк с Астафьевой обомлеть: "Опачки".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" в непривычном образе показал украинцам свою "штуку", озадачив вопросом: "Какое-то недоразумение".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" удивил поведением за кулисами, не сдержав порыва чувств: "Разошелся прям".