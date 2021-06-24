Украинская актриса Анна Саливанчук заговорила о важных жизненных выводах под чувственным роликом

В этот раз актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала стильный промо-ролик из своей фотосессии, сопроводив новый пост важными замечаниями о жизни и выводами, которые каждый человек должен сделать рано или поздно (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как известно, чаще всего, свои посты звезда сопровождает именно такими поучительными словами, притчами и рассказами. Нередко фото не соответствуют содержанию самого текста, впрочем, поклонники хорошо реагируют на увиденное.

«Послушайте! Просто услышьте!

1. Ты получишь тело. Оно может тебе нравиться или не нравиться, но это единственное, что точно будет в твоем распоряжении до конца твоих дней.

2. Тебе придется учиться в школе под названием Жизнь на планете Земля. Каждый человек и каждое событие — твой универсальный учитель.

3. Не существует ошибок, только уроки. Неудачи — неотъемлемая часть успеха. Невинных жертв нет — все только студенты.

4. Урок будет повторяться в разнообразнейших формах, пока не будет усвоен полностью. Если не усвоишь легкие уроки — они станут труднее. Когда усвоишь — перейдешь к следующему уроку.

5. Внешние проблемы — точное отражение твоего внутреннего состояния. Если изменишь свой внутренний мир — внешний мир так же изменится для тебя.

6. Ты поймешь, что урок усвоен, когда твое поведение и отношение к страданиям изменятся. Мудрость достигается практикой. Немного чего-то лучше, чем много ничего.

7. Нет места и времени лучше чем «здесь и сейчас». «Там» ничуть не лучше чем«здесь». Когда твое «там» станет «здесь», ты получишь другое «там», которое опять будет казаться лучше, чем «здесь».

8. Другие — всего лишь твое отражение. Ты не можешь любить или ненавидеть то, что есть в других, если это не отражает твоих собственных качеств.

9. Жизнь мастерит раму, а картину пишешь ты. Если ты не возьмешь ответственность за написание картины, то за тебя её напишут другие.

10. Ты получишь все, что захочешь. Твои прошлые и настоящие желания и мысли определяют твое будущее.

11. Все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. Но чтобы вспомнить это — нужно читать книги, смотреть в себя, слушать себя и доверять себе.

12. Ты забудешь обо всем этом» - процитировала замечания звезда.

Также 35-летняя актриса опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном наряде.

Как известно, Саливанчук недавно пережила серьезную операцию на позвоночнике, за которой последовала длительная и болезненная реабилитация. На некоторое время звезда "выпала" из соцсетей, но теперь вернулась, окончательно выздоровев, и продолжает радовать фанатов пикантными фото и жизнеутверждающими подписями.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в дерзкой позе показала, в чем женская сила: "Еще смелее!".

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" полностью разделась, наплевав на предрассудки: "Какая разница, что скажут...".

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" после операции внезапно заговорила о старости: "Проверено на себе".