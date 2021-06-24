Украинская актриса Анна Саливанчук заговорила о важных жизненных выводах под чувственным роликом
В этот раз актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала стильный промо-ролик из своей фотосессии, сопроводив новый пост важными замечаниями о жизни и выводами, которые каждый человек должен сделать рано или поздно (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Как известно, чаще всего, свои посты звезда сопровождает именно такими поучительными словами, притчами и рассказами. Нередко фото не соответствуют содержанию самого текста, впрочем, поклонники хорошо реагируют на увиденное.
«Послушайте! Просто услышьте!
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1. Ты получишь тело. Оно может тебе нравиться или не нравиться, но это единственное, что точно будет в твоем распоряжении до конца твоих дней.
2. Тебе придется учиться в школе под названием Жизнь на планете Земля. Каждый человек и каждое событие — твой универсальный учитель.
3. Не существует ошибок, только уроки. Неудачи — неотъемлемая часть успеха. Невинных жертв нет — все только студенты.
4. Урок будет повторяться в разнообразнейших формах, пока не будет усвоен полностью. Если не усвоишь легкие уроки — они станут труднее. Когда усвоишь — перейдешь к следующему уроку.
5. Внешние проблемы — точное отражение твоего внутреннего состояния. Если изменишь свой внутренний мир — внешний мир так же изменится для тебя.
6. Ты поймешь, что урок усвоен, когда твое поведение и отношение к страданиям изменятся. Мудрость достигается практикой. Немного чего-то лучше, чем много ничего.
7. Нет места и времени лучше чем «здесь и сейчас». «Там» ничуть не лучше чем«здесь». Когда твое «там» станет «здесь», ты получишь другое «там», которое опять будет казаться лучше, чем «здесь».
8. Другие — всего лишь твое отражение. Ты не можешь любить или ненавидеть то, что есть в других, если это не отражает твоих собственных качеств.
9. Жизнь мастерит раму, а картину пишешь ты. Если ты не возьмешь ответственность за написание картины, то за тебя её напишут другие.
10. Ты получишь все, что захочешь. Твои прошлые и настоящие желания и мысли определяют твое будущее.
11. Все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. Но чтобы вспомнить это — нужно читать книги, смотреть в себя, слушать себя и доверять себе.
12. Ты забудешь обо всем этом» - процитировала замечания звезда.
Также 35-летняя актриса опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном наряде.
Как известно, Саливанчук недавно пережила серьезную операцию на позвоночнике, за которой последовала длительная и болезненная реабилитация. На некоторое время звезда "выпала" из соцсетей, но теперь вернулась, окончательно выздоровев, и продолжает радовать фанатов пикантными фото и жизнеутверждающими подписями.
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