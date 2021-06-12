Анна Саливанчук удивила ярким фото и неожиданным призывом

35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном наряде и необычной позе, передает Politeka.net.

Как известно, Саливанчук недавно пережила серьезную операцию на позвоночнике, выпав затем почти на месяц из соцсетей. Девушка недавно вышла на связь, сообщив поклонникам, что с ней все в порядке, и она уже с головой ушла в работу. Широкая известность пришла к Анне после главной роли в картине «Три сестры». Позже она снялась в фильмах «Возвращение Мухтара», «Брат за брата», «Вера, Надежда, Любовь», «Сваты», «Соседи», «Трава под снегом», «Однажды под Полтавой» и др.

В своем новом посте актриса позировала в ассиметричной рубашке и черных джинсах с высокой талией, усевшись по-турецки. Яркий макияж с акцентом на глаза дополнил ее лук.

В подписи Саливанчук объяснила, что по ее мнению значить быть "сильной женщиной".

"Времена и возможности меняются... Меняются и сами женщины. Они становятся смелее и сильнее. Мудрость все таки была с нами всегда. И знаете что, я призываю быть еще смелее! Когда, если не сейчас? Для меня понятие “сильные женщины”, это далеко не о физической силе... Сильные женщины умеют благодарить... прощать, сочувствовать и понимать чувства других. Мне кажется в этом и есть наша самая большая сила".

Поклонники кинулись комментировать:

"Какой взгляд😍😍😍 Он будто вызывает всех, я сильная в своей красе😍"

"Женщины всегда были сильны духом🔥"

"Красотка😍"

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