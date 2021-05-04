Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, принарядившись, сделала обращение к украинкам
Как передает Politeka.net, 35-летняя актриса опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе.
Босая Анна позировала в длинном платье-халате с цветочным принтом, забравшись на диван. При этом она красиво уложила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Жена продюсера сверкнула ножками, а в подписи дала украинкам совет, как быть любимой и неповторимой.
"Женщина-праздник умеет превратить в радость обычные рутинные дела. При одном взгляде на такую женщину, в сердце наступает весна. Ей хочется дарить цветы, посвящать стихи и бежать за ней на край света. Она незабываемая, как праздник. Девочки, светитесь ярче! И будьте праздником❤️", - обратилась Саливанчук.
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Как известно, недавно Анна перенесла серьезную операцию на позвоночнике по удалению шейной грыжи. Сейчас она восстанавливается, периодически жалуясь на боли. Как бы там ни было, актриса, счастливая жена и мама двух маленьких сыновей, старается не падать духом. Болезнь стала для нее толчком переосмыслить жизненные приоритеты. Своими философскими мыслями она активно делится в Инстаграм.
Пользователи засыпали Саливанчук комплиментами в комментариях:
"Ты очень красивая 🔥"
"Красота🔥🔥🔥🔥 - страшная сила! Вы шикарны! Вы идеал! Вы совершенство! Люблю Вас!🔥"
"Ты невероятная!!!"
"Анюточка, ты как всегда сверкаешь всё ярче и ярче, как звёздочка на небе, счастья тебе и блогополучия❤️"
"Анечка, восхищаюсь тобой ❤️"
Напомним, фигуристая жена продюсера "Квартал 95", расстегнув пуговицы, поманила внушительным бюстом: "я - как вода...".
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