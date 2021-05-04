Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, принарядившись, сделала обращение к украинкам

Как передает Politeka.net, 35-летняя актриса опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе.

Босая Анна позировала в длинном платье-халате с цветочным принтом, забравшись на диван. При этом она красиво уложила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Жена продюсера сверкнула ножками, а в подписи дала украинкам совет, как быть любимой и неповторимой.

"Женщина-праздник умеет превратить в радость обычные рутинные дела. При одном взгляде на такую женщину, в сердце наступает весна. Ей хочется дарить цветы, посвящать стихи и бежать за ней на край света. Она незабываемая, как праздник. Девочки, светитесь ярче! И будьте праздником❤️", - обратилась Саливанчук.

Как известно, недавно Анна перенесла серьезную операцию на позвоночнике по удалению шейной грыжи. Сейчас она восстанавливается, периодически жалуясь на боли. Как бы там ни было, актриса, счастливая жена и мама двух маленьких сыновей, старается не падать духом. Болезнь стала для нее толчком переосмыслить жизненные приоритеты. Своими философскими мыслями она активно делится в Инстаграм.

Пользователи засыпали Саливанчук комплиментами в комментариях:

"Ты очень красивая 🔥"

"Красота🔥🔥🔥🔥 - страшная сила! Вы шикарны! Вы идеал! Вы совершенство! Люблю Вас!🔥"

"Ты невероятная!!!"

"Анюточка, ты как всегда сверкаешь всё ярче и ярче, как звёздочка на небе, счастья тебе и блогополучия❤️"

"Анечка, восхищаюсь тобой ❤️"

Напомним, фигуристая жена продюсера "Квартал 95", расстегнув пуговицы, поманила внушительным бюстом: "я - как вода...".

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" после операции появилась во всем белом, вспомнив совет бабушки: "Дар, который дан..."