Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, постепенно восстанавливается после хирургического вмешательства
Как известно, 35-летней актрисе недавно удалили шейную грыжу позвоночника, в двух местах, заменив некоторые костные пластины на искусственные диски. Проблемы с шеей у звезды появились из-за старой травмы. Десять лет назад Анна упала с лошади во время съемок исторического фильма. Спустя года дикая боль дала о себе знать с новой силой, Анне понадобилась срочная операция.
Сейчас жена продюсера "Картал 95" находится дома: восстановление дается девушке тяжело, но она старается не падать духом. На днях Саливанчук огорошила подписчиков, когда расплакалась прямо перед камерой. Не в силах терпеть боль, она сделала себе специальный укол, после которого ее состояние улучшилось.
В новых "сториз" актриса сняла шейный воротник и впервые показала свой заживающий шрам, передает Politeka.net.
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"Скучали за мной? Пишите, где я пропала после вчерашнего плача... Простите, пожалуйста, что я показала вам вчера свою такую эмоцию... Но, чтобы вы знали, все актеры, все блогеры - они тоже люди, у них тоже бывает беда. Сейчас напишите: "Ай, у вас всегда все хорошо, в Инстаграме показываете только красоту..." Вот, я вам показала не только красоту свою. Но зато. Уколы делают свое дело", - разоткровенничалась Саливанчук.
Звезда похвасталась посвежевшим видом и бодрым настроем.
"Я помыла голову, сделала мейк... В общем хочу себе нравиться и нравиться вам и переставать рыдать", - заявила она.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала кадры из операционной, что известно о ее состоянии: "Уже через полчаса..."
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