Анне Саливанчук, актрисе и жене продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, требовалась срочная операция на позвоночнике
В результате падения с лошади (произошло это 10 лет назад во время съемок фильма) у Саливанчук образовалась шейная грыжа. Последний месяц красотка провела в специальном воротнике, мучаясь от боли и немения конечностей.
35-летнй Анне сделали операцию по удалению грыжи в двух местах и замене шейных дисков на специальные пластины.
Актриса рискнула показать у себя в Инстаграм, как проходила процедура, передает Politeka.net.
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"90% из вас проголосовали, что хотят увидеть мою операцию. Так как она была очень сложная и не очень восприимчива человеческому глазу, сразу предупреждаю: кому нет 16 лет, лучше не смотреть, - предупредила Саливанчук и рассказала о своем самочувствии. - Операцию сделали идеально. Уже через час после выхода с наркоза я перестала ощущать онемение руки и боль. Это просто нереально круто! <...> Через «несколько дней» я уже буду бегать, прыгать и радоваться жизни со своей семьей❤️ Любите себя и своё здоровье🥰".
"Анечка, скорейшей реабилитации и выздоровления 🤍"; "Это хорошо, когда есть такие люди, которые могут все подробно показать и рассказать. И кому-то это возможно даст толчок, чтобы люди могли не бояться. И решаться на такие операции ради их здоровья"; "Здоровья, и всё будет хорошо!🔥❤️🔥"; Анна вы железная леди ❤️".
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