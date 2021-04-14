Известная актриса Анна Саливанчук появилась с бокалом в руках и заговорила о боли

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божко Анна Саливанчук не перестает удивлять поклонников в соцсети. Недавно в своем микроблоге в Instagram молодая мама и блогерша рассказала, что готовится к сложной операции из-за грыж шейных позвонков, а теперь показала милое фото с бокалом в руках, в подписи к которому заговорила о боли и испытаниях.

На новом снимке Анна запечатлена на кухне, она присела на стол и держит в руках бокал вина. Перед камерой красотка появилась в уютном светлом костюме, который состоит их штанов и объемной кофты с капюшоном оверсайз. Ее волосы распущены и аккуратно уложены на одно плечо, а на лице легкий макияж, она задумчиво смотрит в объектив.

В подпсии к фотографии Саливанчук, которая ожидает сложной операции, заговорила об испытаниях. "Знаете, наши испытания даются нам не просто так. Любые. Физическая боль или эмоциональные сотрясения. Это как новая ступень. Ты или выдержишь и поднимаешься выше, или сидишь дальше на том же месте. Воспринимайте любые сложности с этой точки зрения и с наслаждением наблюдайте, как меняется жизнь", - написала актриса. А поклонники тут же принялись обсуждать ее новый пост, засыпая комплиментами и оставляя слова поддержки.

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