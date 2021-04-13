Известная украинская актриса и жена продюсера студии «Квартал 95» Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала о том, что в ближайшее время ей предстоит перенести серьезную операцию

Звезда сериала «Однажды под Полтавой» поделилась тревожной новостью со своими подписчиками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Так, Саливанчук опубликовала видео с результатами МРТ шейного отдела позвоночника, который обнаружил у нее шейные грыжи. Актриса решила не дожидаться ухудшения проблемы и сделать операцию.

«Я решилась на операцию. В ближайшем будущем, в течении 2х недель меня прооперируют», - написала Саливанчук.

Она уточнила, что сейчас ждет в очереди «самого лучшего врача».

«Шейные грыжи нельзя сравнить с теми, что в грудном или поясничном отделе. Это более тяжелый случай. Мне будут удалять две грыжи между 5-6 и 6-7 позвонком, а также диски. Будут вставлять туда пластины», - поделилась подробностями актриса.

Она подчеркнула, что для нее сейчас главное - это правильный настрой. Саливанчук заверила, что готова к этому испытанию.

Подписчики актрисы в комментариях как могут стараются ее подбодрить.

«Удачи», «Всё будет хорошо», «Анечка, хорошей Вам и удачной операции», «С Богом!», «Выздоравливай быстрее», «Держись, солнышко, я с тобой. Все будет хорошо. Главное верь в себя. А мы тебя поддержим», - пишут люди.

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