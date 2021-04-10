Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, покорила красотой в строгом стиле

Известная артистка - мать двоих детей, которая может с гордостью хвастаться прекрасной фигурой, передает Politeka.net. Причем в любом наряде соблазнительница выглядит прекрасно.

В этот раз Анна предстала в стильном строгом брючном костюме. Из-под черного жакета выставилась белоснежная рубашка. Звезда была на длинных каблуках, она слегка расставила ножки, присев на стул.

Актриса восхитила волнистыми волосами, упавшими ей на плечо.

В посте звезда рассуждала о смысле жизни.

"Раньше я думала, что смысл жизни в том, чтобы быть счастливой, а теперь считаю, что смысл в том, чтобы за этот промежуток времени познать себя в разных жизненных ситуациях, понять, какой ты и что для тебя это счастье.

⠀

Сейчас понимаю, что нет большего счастья, чем обнимать своего ребенка без боли.

⠀

Цените свое здоровье.

Это главная наша ценность", - поделилась актриса.

За пять часов публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Анечка , КРАСОТКА !❤️❤️❤️😍😍😍😍🙌", "😍😍😍😍❤️❤️🔥 Ты как всегда прекрасна 😍", " Вы обязательно еще будете мамой, у Вас все будет так, как мечтаете", - написали поклонники.

Напомним, недавно Анна Саливанчук призналась, что 10 лет назад получила травму, последствия которой стали ее мучить только сейчас. Артистка вынуждена носить ортопедический воротник на шее. Сейчас звезда думает насчет операции.

Напомним, получившая тяжелую травму жена продюсера "Квартал 95" украинцам: "Просто услышьте..."

А еще Politeka писала, жена-красотка продюсера "Квартал 95", полежав на столе, схватилась за бокал: "Пока я себя плохо чувствую..."

Также Politeka писала, жена продюсера "Квартал 95" борется с последствиями тяжелой травмы, состояние изменилось: "Друзья, у меня..."