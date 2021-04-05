Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала, как борется с последствиями ЧП, которое с ней произошло

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда поделилась подробностями на своей странице в Инстаграм.

Саливанчук вынуждена носить специальный бандаж для шеи.

«Друзья, у меня сегодня настоящее доброе хорошее утро. Знаете, почему? Потому что я спала целую ночь. Я поворачивалась в разные стороны, и у меня не было этих адских болей. Так что этот воротничок таки работает», - рассказала она.

Саливанчук отметила, что носит ортопедический воротник уже 9й день. Также сейчас ей нельзя за руль.

Напомним, Саливанчук недавно призналась, что получила травму еще 10 лет назад, но в последнее время она начала давать о себе знать все сильнее.

Недавно из-за травмы Саливанчук понадобилась срочная помощь медиков, ей сделали капельницу и три блокады.

Напомним, горячая брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал роковым образом в узком платье.

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