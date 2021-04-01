Актриса Анна Саливанчук растрогала публику семейным фото с детьми
Как передает Politeka.net, 35-летняя жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм серией свежих снимков, на которых позировала вместе с сыновьями, пятилетним Глебом и семимесячным Никитой.
И мама, и ее наследники предстали на студийных кадрах в одинаковых ансамблях: светлый верх и рваные джинсы. Счастливая Анна держала на руках младшего из сыновей, пока старший проказничал рядом. Фото вышли уютными и живыми. Неподдельные эмоции и улыбки придали им особого настроения.
Ранее Анна делилась в интервью, что уже на восьмой день после знакомства с будущим мужем, поняла, как сильно хочет от него сына.
"Я увидела его детскую фотографию и заплакала. Сказала: "Боже, неужели я встретила своего мужчину?". Я так долго к этому шла... Я за 29 лет (тогда мне было 29) не встречала еще мужчину, от которого хотела была родить сына", - признавалась она.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Довольный "Холостяк" Заливако, не дожидаясь финала, признался, кто теперь в его постели: "Как такую можно не любить?"
Мощный красавец влюбил в себя неприступную Лесю Никитюк, фото пары: "Как хорошо..."
Фигуристая жена продюсера "Квартал 95" томно выгнулась, сверкнув роскошью в декольте: "Не боясь осуждений..."
Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."
Саливанчук решила посвятить детям трогательное стихотворение в подписи.
"Есть в слове счастье — слово «сыновья»,
Подарок свыше, что безумно сладок!
⠀
Мои мальчишки — радость бытия,
Как два крыла мне от судьбы в награду.
⠀
Течёт надёжная в их жилах кровь —
И благородством жизнь не обделила,
Спасибо вам, мальчишки, за любовь,
Что станете для меня достойным тылом"
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Какие вы красивые)) Анечка🔥"
"Мои ж вы крошечки🤗 Обожаю😚💛"
"Отличного настроения на весь день!"
"Красавчики. Счастья вам.😍😍😍"
"Милашки❤️❤️❤️"
"Прекрасная, Красивая Пара Мама с Детьми😍"
Напомним, горячая брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал роковым образом в узком платье
А еще Politeka писала, что знойная брюнетка из «Квартал 95» кокетливо задрала ножку в узкой юбке
Также Politeka писала, что знойная брюнетка из "Квартал 95" устроила переполох в сети, засветив свой пикантный наряд