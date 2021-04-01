Актриса Анна Саливанчук растрогала публику семейным фото с детьми

Как передает Politeka.net, 35-летняя жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм серией свежих снимков, на которых позировала вместе с сыновьями, пятилетним Глебом и семимесячным Никитой.

И мама, и ее наследники предстали на студийных кадрах в одинаковых ансамблях: светлый верх и рваные джинсы. Счастливая Анна держала на руках младшего из сыновей, пока старший проказничал рядом. Фото вышли уютными и живыми. Неподдельные эмоции и улыбки придали им особого настроения.

Ранее Анна делилась в интервью, что уже на восьмой день после знакомства с будущим мужем, поняла, как сильно хочет от него сына.

"Я увидела его детскую фотографию и заплакала. Сказала: "Боже, неужели я встретила своего мужчину?". Я так долго к этому шла... Я за 29 лет (тогда мне было 29) не встречала еще мужчину, от которого хотела была родить сына", - признавалась она.

Саливанчук решила посвятить детям трогательное стихотворение в подписи.

"Есть в слове счастье — слово «сыновья»,

Подарок свыше, что безумно сладок!

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Мои мальчишки — радость бытия,

Как два крыла мне от судьбы в награду.

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Течёт надёжная в их жилах кровь —

И благородством жизнь не обделила,

Спасибо вам, мальчишки, за любовь,

Что станете для меня достойным тылом"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Какие вы красивые)) Анечка🔥"

"Мои ж вы крошечки🤗 Обожаю😚💛"

"Отличного настроения на весь день!"

"Красавчики. Счастья вам.😍😍😍"

"Милашки❤️❤️❤️"

"Прекрасная, Красивая Пара Мама с Детьми😍"

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