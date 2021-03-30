Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, соблазнила своей роскошью в наряде с экстремальным декольте

Звезда украинских сериалов привлекла публику не только своим актерским талантом, но и привлекательной внешностью, передает Politeka.net. Красотка - мать двоих детей, при этом она сохранила красивую фигуру, которой грех не похвастаться.

Так, в одном из последних постов в Инстаграм звезда предстала в красивом платье с глубоким декольте. Вероятно, красотка не надела нижнего белья, что было видно по пикантным деталям.

Артистка была в куртке, которую распахнула, для придачи кадру такой эффектности.

Анна откинулась на спинку кресла, будто получая наслаждения от собственного образа.

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В посте актриса рассказала, что нельзя терять веру в себя, ведь каждый человек уникален.

"Я проношу сквозь года эту мысль и каждый раз благодарю родителей , что они вложили это в меня.

Благодарю себя, что смогла понять и вырастить еще больше!

Чувствовать себя неповторимым, это невероятное ощущение, которое двигает тобой и помогает делать уверенные шаги, не боясь осуждений", - рассказала Саливанчук.

За два часа публикация собрала более 2000 лайков и немного комментариев, состоящих в основном из смайликов.

"Ты права! Чаще улыбайтесь!", - написал один из комментаторов.

Напомним, Анна Саливанчук в одном из интервью призналась, что считает себя однолюбом. По словам звезды, до 30 лет она была одинокой, ведь еще в молодости пережила разочарование в любви.

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