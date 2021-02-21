Жена продюсера "Квартал 95" актриса Анна Саливанчук рассказала, в чем заключается секрет успеха.

Об этом Анна Саливанчук рассказала на своей странице в Instagram.

Украинская актриса Анна Саливанчук стала знаменитой после фильма «Три сестры». Многие зрители помнят её роли и в других лентах: «Возвращение Мухтара», «Сваты», «Вера, Надежда, Любовь».

У Анны Саливанчук профессиональное образование. Ведь в 2006 году звезда окончила Национальный университет театра, кино и телевидение. В том же году стала работать в знаменитом киевском Театре на Подоле.

Со своим фанатами Анна привыкла делиться размышлениями о разных волнующих её моментах. Так, недавно актриса поделилась интересными фактами, касающимися человеческой памяти.

Многие ли подозревали о том, что дети от 5 до 7 лет помнят 60% информации. Однако уже к 9-ти годам они смогут вспомнить только 40%.

По словам Анны, также есть лучший возраст для запоминания имен и лиц. Обычные люди начинают забывать лица после 30 лет, а имена после 20. Но это не является поводом впасть в уныние, есть способы, благодаря которым можно восстановить процессы запоминания.

В этом любому человеку сможет помочь спорт, непривычный шрифт в учебнике или закрытые на секунду глаза.

В своем микроблоге знаменитость приводит еще ряд фактов, которые понравились подписчикам.

Пост сопровождают кадры, показывающие отличную фигуру Анны. Можно отметить, что красавица имеет замечательные формы.

Поклонники признались, что не знали многих фактов, а также восхищались красотой актрисы.

Напомним, Анна Саливанчук выбрала черное белье и пошалила, на спине удобнее.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартала 95" избавилась от лифчика и показала все.

Также Politeka писала, Анна Саливанчук рассказала о предпочтениях мужа, оказывается, предпочитает пышные формы.