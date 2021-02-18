Актриса Анна Саливанчук втиснула стройную фигурку в соблазнительное платье

Как сообщает Politeka.net, супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и популярная украинская актриса Анна Саливанчук опубликовала в своем Instagram пикантное фото, на котором появилась в удивительном образе. Как видно, красотка снята со спины, но чуть повернула голову к объективу, она стоит в интересной позе, вытянув руки вверх.

Перед камерой Анна появилась в откровенном черном платье с интересным серебристым декором, под которым нет белья. Этот наряд полностью оголил изящную спину красотки и подчеркнул упругие ягодицы. Волосы актрисы собраны в высокую аккуратную прическу, на ее лице легкий макияж, а в ушах оригинальные серебристые серьги.

В подписи к фотографии Саливанчук поделилась мнением о том, что иногда стоит многое себе позволять. "Разрешите себе просто ничего не делать. Как не парадоксально, современное общество и стиль жизни навязало нам такой запрет", - пишет актриса. Она считает, что иногда можно себе разрешить съесть еще один кусок этого торта.

Поклонники в восторге от нового образа звездной красотки, Анне пишут в комментариях множество комплиментов и лестных слов. "Какой шикарный вид", "Красотка", "Просто шикарная", "Красивая", "Очень красивая", "Просто очаровательна", "Роскошное платье", - пишут пользователи в комментариях к публикации Саливанчук.

Напомним, фигуристая жена продюсера "Квартал 95" в черном белье впечатлила видом, задрав ножки: "Ох, Анечка...".

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" разделась перед камерой, поделившись переживаниями: "Просто поверьте....".

Также Politeka писала, продюсер "Квартал 95" разнес чужую машину после рождения сына: "Его догнали очевидцы и устроили...".