Актриса Анна Саливанчук втиснула стройную фигурку в соблазнительное платье
Как сообщает Politeka.net, супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и популярная украинская актриса Анна Саливанчук опубликовала в своем Instagram пикантное фото, на котором появилась в удивительном образе. Как видно, красотка снята со спины, но чуть повернула голову к объективу, она стоит в интересной позе, вытянув руки вверх.
Перед камерой Анна появилась в откровенном черном платье с интересным серебристым декором, под которым нет белья. Этот наряд полностью оголил изящную спину красотки и подчеркнул упругие ягодицы. Волосы актрисы собраны в высокую аккуратную прическу, на ее лице легкий макияж, а в ушах оригинальные серебристые серьги.
В подписи к фотографии Саливанчук поделилась мнением о том, что иногда стоит многое себе позволять. "Разрешите себе просто ничего не делать. Как не парадоксально, современное общество и стиль жизни навязало нам такой запрет", - пишет актриса. Она считает, что иногда можно себе разрешить съесть еще один кусок этого торта.
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Поклонники в восторге от нового образа звездной красотки, Анне пишут в комментариях множество комплиментов и лестных слов. "Какой шикарный вид", "Красотка", "Просто шикарная", "Красивая", "Очень красивая", "Просто очаровательна", "Роскошное платье", - пишут пользователи в комментариях к публикации Саливанчук.
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