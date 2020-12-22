Актриса и звезда сериала «Сваты» и других проектов "Квартал 95" Анна Саливанчук похвасталась формами без одежды

Как пишет Politeka.net, фото появилось на странице Viva в Instagram.

Саливанчук запечатлена совсем без одежды. Актриса стоит боком к камере и слегка прикрывает, или скорее придерживает грудь рукой.

Саливанчук слегка наклонила голову и смотрит в кадр. Макияж с акцентом на глаза делает ее взгляд максимально выразительным.

«Неожиданно» , «Красотка», "Верунчик?" - пишут в комментариях.

Однако не все оценили такое откровенное фото.

«Если больше нечем удивить, то только так», «Больше нечего показать», - возмущаются недовольные комментаторы.

Ранее мы писали, что звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук заразилась китайским вирусом. Саливанчук рассказала, что сперва опасную болезнь выявили у ее мужа.

Также Саливанчук сообщила о своих симптомах. Так, у нее температура поднялась до 39,8, появился кашель, ломота, недомогание. Артистка отметила, что ситуация усугубляется тем, что она кормящая мать.

Напомним, звезда сериалов «Сваты» и «Одного разу під Полтавою» Анна Саливанчук рассказала о том, что стала матерь во второй раз 11 сентября.

Мальчик появился на свет весом 4 кг и ростом 56 см, при том очень быстро — за 11 минут.

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