Актриса и жена пролдюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук блеснула красотой без одежды

Как пишет Politeka.net, фото появилось на странице артистки в Instagram.

Пикантным кадром она сопроводила свои философские размышления.

Саливанчук запечатлена без одежды, а свои пышные прелести она прикрывает шляпой. Природную красоту артистки подчеркивает легкий макияж. Образ она дополнила ярким маникюром и украшениями.

«Многие из нас только с годами понимают, как важно вовремя научиться принимать свое несовершенство и любить близких, выбирать то, что делает нас счастливыми, бороться за то, что кажется главным, и наслаждаться жизнью — просто потому, что она одна и повторить ее «начисто» не получится», - написала артистка.

Саливанчук подчеркнула, что жизнь летит очень быстро, поэтому она советует ничего не откладывать на завтра.

«Возможно именно Вам сейчас только 20 лет, и о старости думать совсем не хочется. Но просто поверьте, жизнь летит! И с каждым годом все быстрее. Мы все там будем и чем раньше задуматься, тем больше успеем сделать со смыслом, а не с ощущением “черновика”!! И на своей старости будем ни о чем не жалеть, а наслаждаться моментом и нашими воспоминаниями», - написала актриса.

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