Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, покорила фантастической красотой
Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе.
Девушка позировала лежа на спине, с поднятыми наверх ножками. На ней было черный лифчик, сжавший аппетитный бюст, которым невозможно не залюбоваться, и халатик с отделкой из перьев, который Анна заранее расхристила, дабы придать кадру "изюминку".
В подписи Саливанчук призвала фолловеров быть оптимистами, несмотря ни на что - мол, мы сами куем свое счастье.
"Бессмысленно ловить Птицу счастья… Куда проще приручить её позитивом, оптимизмом, и добрыми делами! Уж поверьте, если каждый день, даже если он с самого утра не задался, продолжать верить в лучшее, через «не хочу» улыбаться «даже печенкой» (помните прекрасный фильм «Ешь, Молись, Люби»), то с вами будут случаться просто невероятные вещи! Мы реально меняем сознание. А сознание может все👍🏻", - поделилась своими мыслями Анна.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное: "Фото дуже класне😍"; "Как прекрасно сказано, а главное метко👍❤️"; "Ох Анечка.... Золотые слова👌 и даже больше🙏😘".
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