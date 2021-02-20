Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о похудении после родов и отношениях с мужем
Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера студии "Квартал 95" Александра Божко, в сентябре прошлого года второй раз стала мамой. Женщина призналась, что всегда следит за своим питание, однако во время беременности расслабилась и набрала более 15-ти килограммов. Однако, спустя короткое время после рождения второго сына, Анна довольно быстро вернулась в прежнюю форму, хотя собирается скинуть еще около 5 килограммов.
В своих Instagram-сторис Саливанчук ответила на вопросы поклонников. Так, одна из пользовательниц спросила актрису, продолжает ли она худеть и сколько килограммов скинула. На это Анна показала красивое фото с идеальной фигурой и рассказала: "Скинула 2,5 и пошла наелась. Еще надо килограммов 5 скинуть, но сейчас что-то не выходит. Постоянно хочется кушать, очень устаю с двумя детьми. Но муж говорит, что не хочет, чтобы я худела, потому что попа становится маленькой".
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Отметим, что в своих сторис Саливанчук также призналась, что хочет родить еще двух дочек. Кроме того, актриса показала снимок, на котором она очень худенькая – всего 53 килограмма. А на вопрос о том, откуда столько сил и энергии на двоих маленьких детей, Анна ответила, что всегда импровизирует. "И не опускаю руки, разве что на 1 день", - добавила звезда.
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