Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, заговорила про важные жизненные уроки

Не так давно 35-летняя звезда рассказала, как снова дала о себе знать ее предыдущая травма и поэтому она должна снова терпеть боль из-за ухудшившегося здоровья. При этом Анна отметила, что все люди получают тело, которое может нравиться им или нет, но оно единственное, что будет с вами до конца ваших дней и это надо уважать.

В целом Анна заговорила о важных фактах и выводах, которые сделала для себя за время реабилитации:

«Просто услышьте!

1. Ты получишь тело. Оно может тебе нравиться или не нравиться, но это единственное, что точно будет в твоем распоряжении до конца твоих дней.

2. Тебе придется учиться в школе под названием Жизнь на планете Земля. Каждый человек и каждое событие — твой универсальный учитель.

3. Не существует ошибок, только уроки. Неудачи — неотъемлемая часть успеха. Невинных жертв нет — все только студенты.

4. Урок будет повторяться в разнообразнейших формах, пока не будет усвоен полностью. Если не усвоишь легкие уроки — они станут труднее. Когда усвоишь — перейдешь к следующему уроку.

5. Внешние проблемы — точное отражение твоего внутреннего состояния. Если изменишь свой внутренний мир — внешний мир так же изменится для тебя.

6. Ты поймешь, что урок усвоен, когда твое поведение и отношение к страданиям изменятся. Мудрость достигается практикой. Немного чего-то лучше, чем много ничего.

7. Нет места и времени лучше чем «здесь и сейчас». «Там» ничуть не лучше чем«здесь». Когда твое «там» станет «здесь», ты получишь другое «там», которое опять будет казаться лучше, чем «здесь».

8. Другие — всего лишь твое отражение. Ты не можешь любить или ненавидеть то, что есть в других, если это не отражает твоих собственных качеств.

9. Жизнь мастерит раму, а картину пишешь ты. Если ты не возьмешь ответственность за написание картины, то за тебя её напишут другие.

10. Ты получишь все, что захочешь. Твои прошлые и настоящие желания и мысли определяют твое будущее.

11. Все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. Но чтобы вспомнить это — нужно читать книги, смотреть в себя, слушать себя и доверять себе.

12. Ты забудешь обо всем этом», - написала Анна, вызвав бурную реакцию о поклонников.

Так, недавно у девушки проявилась старая травма позвоночника. Десять лет назад во время съемок исторической картины, Анне предстояло скакать ночью на лошади. В какой-то момент животное, испугавшись софитов, встало на дыбы и скинуло с себя актрису. И хоть тогда ей удалось выздороветь после падения, но, порой, пережитая травма дает о себе знать. Более того, ситуацию усугубили две беременности, а это как никак тоже нагрузка на бедный позвоночник.

«Друзья, у меня сегодня настоящее доброе хорошее утро. Знаете, почему? Потому что я спала целую ночь. Я поворачивалась в разные стороны, и у меня не было этих адских болей. Так что этот воротничок таки работает», - делилась Саливанчук.

Саливанчук отметила, что носит ортопедический воротник уже 9й день. Также сейчас ей нельзя за руль.Недавно из-за травмы Саливанчук понадобилась срочная помощь медиков, ей сделали капельницу и три блокады.

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