Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, стойко переносит боль и неудобства

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала несколько новых фото в своем микроблоге в Инстаграм, рассказав о своем самочувствии.

Так, недавно у девушки проявилась старая травма позвоночника. Десять лет назад во время съемок исторической картины, Анне предстояло скакать ночью на лошади. В какой-то момент животное, испугавшись софитов, встало на дыбы и скинуло с себя актрису. И хоть тогда ей удалось выздороветь после падения, но, порой, пережитая травма дает о себе знать. Более того, ситуацию усугубили две беременности, а это как никак тоже нагрузка на бедный позвоночник.

На новых фото Анна позировала в прозрачном наряде лилово-дымчастого оттенка, с бокалом в руке. Девушка лежала на столе в томной позе.

"Пока я себя плохо чувствую и стараюсь всеми силами выйти из этого состояния, поднимаю бокал за ваше здоровье. Ведь оно самое важное в нашей жизни, как не банально это звучит", - поделилась жена продюсера.

До этого девушка появлялась на кадрах со специальным шейным воротником, помогающим поддерживать шейный отдел позвоночника в правильном положении.

«Друзья, у меня сегодня настоящее доброе хорошее утро. Знаете, почему? Потому что я спала целую ночь. Я поворачивалась в разные стороны, и у меня не было этих адских болей. Так что этот воротничок таки работает», - делилась Саливанчук.

Напомним, горячая брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал роковым образом в узком платье.

Также Politeka писала, что знойная брюнетка из "Квартал 95" устроила переполох в сети, засветив свой пикантный наряд.