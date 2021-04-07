Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, стойко переносит боль и неудобства
Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала несколько новых фото в своем микроблоге в Инстаграм, рассказав о своем самочувствии.
Так, недавно у девушки проявилась старая травма позвоночника. Десять лет назад во время съемок исторической картины, Анне предстояло скакать ночью на лошади. В какой-то момент животное, испугавшись софитов, встало на дыбы и скинуло с себя актрису. И хоть тогда ей удалось выздороветь после падения, но, порой, пережитая травма дает о себе знать. Более того, ситуацию усугубили две беременности, а это как никак тоже нагрузка на бедный позвоночник.
На новых фото Анна позировала в прозрачном наряде лилово-дымчастого оттенка, с бокалом в руке. Девушка лежала на столе в томной позе.
"Пока я себя плохо чувствую и стараюсь всеми силами выйти из этого состояния, поднимаю бокал за ваше здоровье. Ведь оно самое важное в нашей жизни, как не банально это звучит", - поделилась жена продюсера.
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До этого девушка появлялась на кадрах со специальным шейным воротником, помогающим поддерживать шейный отдел позвоночника в правильном положении.
«Друзья, у меня сегодня настоящее доброе хорошее утро. Знаете, почему? Потому что я спала целую ночь. Я поворачивалась в разные стороны, и у меня не было этих адских болей. Так что этот воротничок таки работает», - делилась Саливанчук.
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