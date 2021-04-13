Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, дала мудрые советы

Артистка, ставшая популярной благодаря ролям в сериалах "Женский доктор", "Нюхач" и "Однажды под Полтавой", дала важные советы, с которыми нужно идти по жизни, передает Politeka.net.

Красотка подкрепила запись черно-белым снимком, на котором предстала в полупрозрачном наряде. Из нескромного декольте выставился пышный бюст. Красивый макияж подчеркнул большие глаза Анны.

Актриса дала несколько советов, которые помогут в жизни. В частности, звезда рекомендовала начать что-то делать ведь так можно стать на шаг ближе к цели.

Также, по мнению красотки, не стоит жить прошлым, ведь его изменить нельзя, а будущее - можно.

И третьим советом Саливанчук стал - перестать бояться перемен.

"Есть вещи, которые точно не нужно допускать в своей жизни. Даже если ооочень тяжело, просто перестаньте делать это прямо сейчас", - поделилась жена продюсера "Квартал 95".

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Какой же Вы, Аня, огонь...", "Какая красивая 😍 невероятные глаза ❤️", "Как всегда, прямо в точку", "Огонь !!! 😍😍😍😍", "Аннушка, Ваши слова, как бальзам на душу. Сейчас мне они очень уместны. Спасибо за совет. Именно эти три вещи, мне ох, как нужны 😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Саливанчук готовится к операции из-за тяжелой травмы, полученной еще 10 лет назад. Сейчас артистка носит ортопедический воротник на шее.

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