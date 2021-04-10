Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, похвасталась фигурой в стильном костюме

Не так давно популярная артистка рассказала о проблемах со здоровьем, передает Politeka.net. Как оказалось, 10 лет назад звезда получила тяжелую травму, которая со временем дала о себе знать.

Сейчас артистка регулярно носит ортопедический воротник на шее, а также ходит за консультациями к разным специалистам. Анна задумывается об операции, ведь лечение таблетками - дорогостоящее и может не принести пользы.

В одном из недавних постов артистка пожаловалась на боль.

"Сейчас понимаю, что нет большего счастья, чем обнимать своего ребенка без боли. Цените свое здоровье. Это главная наша ценность", - написала жена продюсера.

Однако красотка не отчаивается и старается поднять себе настроение, как может. Так, в одних из последних сторис звезда предстала в стильных костюмах. Первый костюм был сделан из натурального шелка. Нежная ткань скользила по формам без белья, а звезда горячо кокетничала с подписчиками.

Во втором наряде звезда также искусительно подвигала бедрами.

"Просто нереально красивый костюм... а скоро после операции буду еще лучше вертеть своей ж**очкой, своей шеечкой", - поделилась красотка.

"Подымаю настроение, как могу", - написала Саливанчук.

Напомним, Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Звезда завоевала популярность снявшись в сериалах: "Женский доктор", "Нюхач", "Пацики" и других.

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