Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, впечатлила образом роковой красотки

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, которым мастерски пощекотала нервишки праздной публики.

Так, Анна на черно-белом снимке позировала в шелковом платье-ночнушке и плаще-накидке из прозрачного материала. Девушка томно уселась на стул, сложив ногу на ногу и вальяжно подняв руку с бокалом. Волосы красотка уложила на один бок, возбудив фантази зрителей выдающимся декольте.

В подписи звезда заговорила об амбициях и желаниях.

"Я уверена, что каждый человек имеет сильный потенциал и сильные амбиции! Но это ещё не все... Далее следует сделать выбор, доверять себе и своим ощущениям, желаниям, или слушать весь мир, кроме себя. Ежедневно мы решаем, как жить. «Попроще» - но это сомнительный вариант. Неужели действительно так хочется? «Как я хочу» - и это классно! Это начало пути к чему-то невероятному и к настоящему! Но к чему? Вот здесь «корень». Ты знаешь чего действительно хочешь?🤔", - пофилософствовала Саливанчук.

Пользователи в изумлении кинулись комментировать: "Вы консультируетесь у психотепевта,слушаете их вебинары,лекции или сами ощущаете то,о чем пишете,и как Вы к этому пришли?!❤️"; "Прекрасна😍"; "Королева!👏".

Ранее мы рассказывали, Анна произвела фурор, показав себя в плаще на голое тело. Девушка соблазнила нежными линиями, дав универсальный рецепт идеального дня.

"Проживите день именно так, как захотите. Не забывайте его❤️ Секретных ингредиентов нет🥰", - поделилась Анна.

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