Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, свела с ума горячими кадрами

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в соблазнительном образе.

Разгоряченная красотка с взъерошенной прической позировала в сером лакированном плаще, который накинула на голое тело. От чересчур смелого V-образного выреза может закружиться голова. Девушка оставила место для фантазий при помощи интригующих поз.

В подписи Анна решила поделиться рецептом счастья:

"Как провести незабываемый день? Так, чтобы помнить на всю жизнь?

На самом деле все, как и всегда начинается с головы.

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Совсем не обязательно прыгать с парашюта, выбрасывая при этом миллион алых роз! Все намного проще🙈

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Даю универсальный рецепт:

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1. Проживите день именно так, как захотите

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2. Не забывайте его❤️

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Секретных ингредиентов нет🥰"

За считанные минуты пост Саливанчук набрал более тысячи "лайков", а некоторые успели и прокомментировать.

"Миллион процентов👏 согласна и стараюсь жить по этому принципу. Ну, и получаю за это доход🤗", - поделилась мнением одна из пользовательниц.

Ранее мы рассказывали, как жена продюсера "Квартал 95" устроила публике настоящее испытание пикантаной фотосессией. Девушка позировала в черном белье, кокетливо задрав ножки.