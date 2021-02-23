Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, свела с ума горячими кадрами

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в соблазнительном образе.

Разгоряченная красотка с взъерошенной прической позировала в сером лакированном плаще, который накинула на голое тело. От чересчур смелого V-образного выреза может закружиться голова. Девушка оставила место для фантазий при помощи интригующих поз.

В подписи Анна решила поделиться рецептом счастья:

"Как провести незабываемый день? Так, чтобы помнить на всю жизнь?
На самом деле все, как и всегда начинается с головы.

Совсем не обязательно прыгать с парашюта, выбрасывая при этом миллион алых роз! Все намного проще🙈

Даю универсальный рецепт:

1. Проживите день именно так, как захотите

2. Не забывайте его❤️

Секретных ингредиентов нет🥰"

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За считанные минуты пост Саливанчук набрал более тысячи "лайков", а некоторые успели и прокомментировать.

"Миллион процентов👏 согласна и стараюсь жить по этому принципу. Ну, и получаю за это доход🤗", - поделилась мнением одна из пользовательниц.

Ранее мы рассказывали, как жена продюсера "Квартал 95" устроила публике настоящее испытание пикантаной фотосессией. Девушка позировала в черном белье, кокетливо задрав ножки.

"Бессмысленно ловить Птицу счастья… Куда проще приручить её позитивом, оптимизмом, и добрыми делами! Уж поверьте!", - заявила Анна в подписи.