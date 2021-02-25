Актриса Анна Саливанчук засветила бесстыжее декольте и поделилась казусом, который приключился с ней на сцене

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук, которая является женой продюсера студии "Квартал 95" Александра Божко, рассказала в своих Instagram-сторис о казусе, который с ней приключился во время выступления. Так, по словам девушки, она вышла на сцену во время спектакля со "стрелкой" на колготках.

В ролике, который Анна опубликовала в сети, ее можно увидеть в сногсшибательном образе. Перед камерой красотка появилась в бордовом платье на тонких бретельках и с кружевными вставками, этот наряд открыл потрясающий вид на упругое декольте. Роскошные волосы актрисы завиты и мягкими локонами спадают на плечи и спину, а на ее лице яркий сценический макияж. Стоит отметить, что в глубине декольте Анны видно небольшую черную "антенку", которая на самом деле является крошечным микрофоном, который ей нужен во время выступления.

В своем ролике Саливанчук "теребит" этот микрофон и называет его "заманушкой". Также актриса поделилась неприятным казусом, который с ней приключился – пришлось выйти на сцену в порванных колготках. "Самое неудобное у актрисы – это когда у нее рвутся колготки прямо перед выходом на сцену. Пришлось выходить со "стрелкой". Ну а что, я могу себе это позволить", - заявила Саливанчук с улыбкой на лице. Похоже, девушку эта ситуация совсем не расстроила.

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