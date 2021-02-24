Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала себя в нежном образе

Красотка похвасталась фигурой и времяпрепровождением, передает Politeka.net. 35-летняя Саливанчук предстала в легком шелковом платье сиреневого цвета, на которое надела прозрачную длинную рубашку.

Аккуратная прическа, макияж с тенями в тон наряда, и красивый маникюр стали отличным завершением к образу.

В руках Анна держала бокал с красным вином.

"И все меняется в один миг…

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Мы оставляем прошлое позади и на бешеной скорости несемся в неизвестность — наше будущее. Мы уезжаем как можно дальше в попытке найти себя.

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Проблемы начинаются тогда, когда мы не хотим перемен и цепляемся за старые привычки, но если мы цепляемся за прошлое так сильно — будущее может и не наступить...", - написала артистка.

Пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

"А если ваше прошлое повлияет на будущее?", "Люблю тебя", "Красоточка! Талантливая актриса!", "Вас так не хватает в новом сезоне Под Полтавой", "Красавица ❤️❤️❤️", "И это правда. Надо жить будущим. А все лучшее только впереди !!! ❤️", "Ты прекрасна ❤️", "Вас так не хватает в однажды под Полтавой 😢😢😢 "," 👍👍👍🥰хороши и правильные сказанные слова.😍 спасибо! ", "Любимка", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Саливанчук стала знаменитой после фильма «Три сестры». Многие зрители помнят ее роли и в других лентах: «Возвращение Мухтара», «Сваты», «Вера, Надежда, Любовь».

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