Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала себя в нежном образе
Красотка похвасталась фигурой и времяпрепровождением, передает Politeka.net. 35-летняя Саливанчук предстала в легком шелковом платье сиреневого цвета, на которое надела прозрачную длинную рубашку.
Аккуратная прическа, макияж с тенями в тон наряда, и красивый маникюр стали отличным завершением к образу.
В руках Анна держала бокал с красным вином.
"И все меняется в один миг…
⠀
Мы оставляем прошлое позади и на бешеной скорости несемся в неизвестность — наше будущее. Мы уезжаем как можно дальше в попытке найти себя.
⠀
Проблемы начинаются тогда, когда мы не хотим перемен и цепляемся за старые привычки, но если мы цепляемся за прошлое так сильно — будущее может и не наступить...", - написала артистка.
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
Победитель «Танців з зірками» в коротких трусах заставил Каменских понервничать: «Как тебе такая трансформация?»
Муж Сумской Борисюк внезапно "поднял" руку на супругу, кадры: "Боже, Виталий, я боюсь вас"
Жена Евгения Кошевого раскрыла детали трагедии, навсегда изменившей ее жизнь: "Убили в подъезде..."
Трагическое ЧП в Киеве: на улице средь бела дня внезапно оборвалась жизнь человека, что произошло
Пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.
"А если ваше прошлое повлияет на будущее?", "Люблю тебя", "Красоточка! Талантливая актриса!", "Вас так не хватает в новом сезоне Под Полтавой", "Красавица ❤️❤️❤️", "И это правда. Надо жить будущим. А все лучшее только впереди !!! ❤️", "Ты прекрасна ❤️", "Вас так не хватает в однажды под Полтавой 😢😢😢 "," 👍👍👍🥰хороши и правильные сказанные слова.😍 спасибо! ", "Любимка", - написали пользователи сети.
Напомним, Анна Саливанчук стала знаменитой после фильма «Три сестры». Многие зрители помнят ее роли и в других лентах: «Возвращение Мухтара», «Сваты», «Вера, Надежда, Любовь».
Напомним, горячая брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал роковым образом в узком платье
А еще Politeka писала, что знойная брюнетка из «Квартал 95» кокетливо задрала ножку в узкой юбке
Также Politeka писала, что знойная брюнетка из "Квартал 95" устроила переполох в сети, засветив свой пикантный наряд