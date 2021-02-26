Украинская актриса Анна Саливанчук позировала в узком черном платье, и заговорила об изобилии мира

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук, которая также является женой продюсера студии "Квартал 95" Александра Божко, показала в своем Instagram очаровательное фото. На новом снимке красотка позирует в удивительном образе, а в подписи к нему подняла философскую тему об изобилии мира и материальности мыслей.

На новом фото Анна запечатлена в светлой комнате, на белом фоне. Перед камерой красотка появилась в облегающем черном платье с интересным висящим декором, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку. И это при том, что несколько месяцев назад актриса родила второго ребенка, а во время беременности набрала 15 килограммов веса. Волосы красотки собраны в аккуратный пучок, но одна прядь кокетливо спадает на щеку, а ее на лице яркий макияж. Анна стоит в интересной позе, приложив ладони к бокам, и не смотрит в камеру.

В подписи к фотографии Саливанчук поделилась своими размышлениями о материализации мыслей. "Мир изобилен. Он не злой и не добрый. Он – зеркален к каждому из нас. Наши мысли – материальны, абсолютно каждая. Абсолютно любое вообще желание – реально!", - написала актриса в подпсии к кадру. Поклонники в восторге от нового фото звезды, ее засыпают комплиментами и восторженными комментариями, к тому же, многие согласились с Анной по поводу ее мыслей.

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