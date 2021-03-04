Актриса Анна Саливанчук порадовала поклонников результатами уютной фотосессии у зеленой елочки

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова не перестает удивлять поклонников яркими выходками. Недавно в своем микроблоге в Instagram молодая мама и блогерша опубликовала результаты новой очаровательной фотосессии, чем порадовала свою армию фанатов.

На новых фотографиях Анна запечатлена в уютной светлой комнате с пышной зеленой елочкой и гирляндами. Перед камерой красотка появилась в стильном и теплом белом костюме, который состоит из широких брюк и объемного худи интересной фактуры. А свой образ звезда дополнила небольшой сумочкой в тон, которая, очевидно идет в комплекте к этому необычному наряду. Волосы актрисы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Саливанчук оставила философский пост о жизни, в котором говорит, что человек может научится всему, главное понять, что именно ты хочешь. "Куда смотрите, туда и идете, а куда идете, туда и приходите. Понимаете? И в зависимости от выбранного фокуса перераспределяется ценность вещей̆, меняются действия, и затем — результат", - говорит Анна. Поклонники тут же кинулись обсуждать новую публикацию красотки, ее засыпают комплиментами и восторженными комментариями, многие соглашаются с мыслями Анны.

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