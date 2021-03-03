Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, покорила чувственным образом

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив его жизненными советами.

Так, романтичная и задумчивая Анна блеснула красотой с близкого ракурса, позируя в прозрачном наряде.

Девушка подчеркнула глаза черными стрелками и уложила завитые локоны на одно плечо. Эффектный лук дополнили серьги-капли.

В подписи жена телепродюсера раскрыла рецепт идеальной весны. Девушка перечислила пять шагов, как поднять себе настроение.

"Что нужно успеть сделать весной, чтобы ощутить волшебство этой поры года. Даю вам свой список из 5 приятных весенних дел для поднятия настроения.

⠀

1. Выбрать новый парфюм. Найдите свой идеальный аромат для этой весны, который смог бы подарить массу приятных эмоций и впечатлений, зарядить энергией и вдохновением!

⠀

2. Начать делать гимнастику и массаж для лица – прекрасная и совершенно безопасная альтернатива уколам красоты и салонным процедурам.

⠀

3. Позаботиться о здоровье – весной из-за нехватки витаминов и солнца нередко обостряются хронические заболевания, дают о себе знать различные неприятности.

⠀

4. Посмотреть крутые сериалы про сильных женщин – чтобы зарядиться энергией и вдохновением для реализации всех-всех планов.

⠀

5. Избавиться от одной вредной привычки – весной легче всего перестраиваться на новый режим, вводить в рутину какие-то необычные составляющие, исключать из жизни ненужное", - поделилась Саливанчук.



Пользователи воодушевились советами от Анны:

"Отличные советы! ❤️"

"Гарнюня🌹"

"Духи купила. На тренировку на завтра записалась)"

Напомним, томная жена продюсера "Квартал 95" в прозрачном халате закинула на стол идеальные ножки: "Такая сильно красивая!"

Как сообщала Politeka, Эффектная жена продюсера "Квартал 95" в прозрачном наряде показала, насколько безупречна: "Любимка".

Также Politeka писала, Томная жена продюсера "Квартал 95" избавилась от лифчика, раскрыв секрет идеального дня: "Все начинается с...".