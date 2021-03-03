Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, покорила чувственным образом

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив его жизненными советами.

Так, романтичная и задумчивая Анна блеснула красотой с близкого ракурса, позируя в прозрачном наряде.

Девушка подчеркнула глаза черными стрелками и уложила завитые локоны на одно плечо. Эффектный лук дополнили серьги-капли.

В подписи жена телепродюсера раскрыла рецепт идеальной весны. Девушка перечислила пять шагов, как поднять себе настроение.

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Анна Саливанчук

"Что нужно успеть сделать весной, чтобы ощутить волшебство этой поры года. Даю вам свой список из 5 приятных весенних дел для поднятия настроения.

1. Выбрать новый парфюм. Найдите свой идеальный аромат для этой весны, который смог бы подарить массу приятных эмоций и впечатлений, зарядить энергией и вдохновением!

2. Начать делать гимнастику и массаж для лица – прекрасная и совершенно безопасная альтернатива уколам красоты и салонным процедурам.

3. Позаботиться о здоровье – весной из-за нехватки витаминов и солнца нередко обостряются хронические заболевания, дают о себе знать различные неприятности.

4. Посмотреть крутые сериалы про сильных женщин – чтобы зарядиться энергией и вдохновением для реализации всех-всех планов.

5. Избавиться от одной вредной привычки – весной легче всего перестраиваться на новый режим, вводить в рутину какие-то необычные составляющие, исключать из жизни ненужное", - поделилась Саливанчук.

Пользователи воодушевились советами от Анны:

"Отличные советы! ❤️"

"Гарнюня🌹"

"Духи купила. На тренировку на завтра записалась)"

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