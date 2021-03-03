Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, покорила чувственным образом
Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив его жизненными советами.
Так, романтичная и задумчивая Анна блеснула красотой с близкого ракурса, позируя в прозрачном наряде.
Девушка подчеркнула глаза черными стрелками и уложила завитые локоны на одно плечо. Эффектный лук дополнили серьги-капли.
В подписи жена телепродюсера раскрыла рецепт идеальной весны. Девушка перечислила пять шагов, как поднять себе настроение.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Сумская засветилась у роддома с мужем Борисюком и новорожденной крошкой: «Поздравляем!»
Единственный сын Ротару угодил в беду на дороге, кадры с места события: "Прямо во время поездки..."
Больная Лилия Ребрик обратилась к украинцам, заговорив о самочувствии: "Ситуация отнюдь не добавляет мне оптимизма!"
Крутоголов из "Дизель Шоу" выдал позорную правду о "Квартал 95", началась травля: "Потерял много друзей и..."
"Что нужно успеть сделать весной, чтобы ощутить волшебство этой поры года. Даю вам свой список из 5 приятных весенних дел для поднятия настроения.
⠀
1. Выбрать новый парфюм. Найдите свой идеальный аромат для этой весны, который смог бы подарить массу приятных эмоций и впечатлений, зарядить энергией и вдохновением!
⠀
2. Начать делать гимнастику и массаж для лица – прекрасная и совершенно безопасная альтернатива уколам красоты и салонным процедурам.
⠀
3. Позаботиться о здоровье – весной из-за нехватки витаминов и солнца нередко обостряются хронические заболевания, дают о себе знать различные неприятности.
⠀
4. Посмотреть крутые сериалы про сильных женщин – чтобы зарядиться энергией и вдохновением для реализации всех-всех планов.
⠀
5. Избавиться от одной вредной привычки – весной легче всего перестраиваться на новый режим, вводить в рутину какие-то необычные составляющие, исключать из жизни ненужное", - поделилась Саливанчук.
Пользователи воодушевились советами от Анны:
"Отличные советы! ❤️"
"Гарнюня🌹"
"Духи купила. На тренировку на завтра записалась)"
Напомним, томная жена продюсера "Квартал 95" в прозрачном халате закинула на стол идеальные ножки: "Такая сильно красивая!"
Как сообщала Politeka, Эффектная жена продюсера "Квартал 95" в прозрачном наряде показала, насколько безупречна: "Любимка".
Также Politeka писала, Томная жена продюсера "Квартал 95" избавилась от лифчика, раскрыв секрет идеального дня: "Все начинается с...".