Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера «Квартал 95» Александра Божкова показала соблазнительный образ в прозрачном наряде

35-летняя знаменитость поделилась в своем Инстаграм новыми кадрами в чувственном наряде. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Саливанчук томно позирует прямо за кухонным столом. Несмотря на домашнюю обстановку вокруг, образ актрисы совсем не скромный. Так, красотка накинула на себя сиреневый халатик из прозрачной ткани. Такой наряд ни капли не скрыл ее роскошную фигуру. Под ним можно было заметить нежно-розовое платье.

Саливанчук сидит на стуле, закинув обнаженные ножки на стол. В руках она держит огромное перо, которое дополняет ее нежный воздушный образ.

Свой пост актриса сопроводила притчей с интересной моралью.

«Тот, кто ждет возможности сделать сразу много хорошего, никогда ничего не сделает. Жизнь состоит из мелочей. Очень редко появляется возможность сделать сразу очень многое. Истинное величие состоит в том, чтобы быть великим в мелочах», - написала Саливанчук.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост звезды.

«Такие ассоциации у Вас зарождаются в моменты таких откровенных фотосессий?», «Красивая очень», «Ты очень красивая на этом фото, грех не поставить лайк», «Такая сильно красивая! Вау!», - пишут люди.

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