Анне Саливанчук, актрисе и жене продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, требуется срочная операция на позвоночнике
После старой травмы - упала с коня - у Саливанчук образовалась шейная грыжа. Последний месяц красотка провела практически все время в специальном шейном воротнике, также ей запрещено подымать тяжести весом больше килограмма.
Спасти актрису от изматывающей боли может только операция.
«Шейные грыжи нельзя сравнить с теми, что в грудном или поясничном отделе. Это более тяжелый случай. Мне будут удалять две грыжи между 5-6 и 6-7 позвонком, а также диски. Будут вставлять туда пластины», - рассказывала Анна ранее.
Накануне госпитализации в больницу звезда решила поднять себе настроение, устроив девичник с фотосессией. Об этом жена продюсера "Квартал 95" сообщила в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
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Не обращая внимания на боль, Анна крутилась перед камерой в роскошном красном платье.
"Ох, я сегодня и дала, я вам так скажу... Три часа фотосессии плюс мейк и прическа, пять часов... выдавили все, что могли, - поделилась Саливанчук, добавив о своем самочувствии. - Шея сейчас, конечно, у меня болит, рука отнимается, зато я счастливая".
Девушка обратилась к своей маме, поблагодарив ее за помощь с детьми - у нее двое сыновей - пятилетний Глеб и восьмимесячный Никита.
"Спасибо, что ты мне помагаешь. Я надеюсь, что ты будешь здорова все это время, пока я буду реабилитироваться после операции... Но мне нужен был этот девичник-фотосессия, потому что я хотела поднять себе настроение... Я сегодня просто кайфанула, я отвлеклась от своей боли, от проблемы...".
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