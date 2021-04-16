Известная актриса Анна Саливанчук поделилась кадрами из чувственной съемки с новым образом

Анна не так давно рассказала, что ее старая травма снова дала о себе знать, поэтому она полностью занялась лечением и много времени посвящает данной теме. Тем не менее, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и супруга продюсера "Квартал 95" не зацикливается на проблеме и активно ведет Инстаграм.

На своей странице Анна поделилась серией кадров, которые подчеркнули ее красоту. В лаковом плаще без пуговиц на зоне декольте звезда выглядела очень соблазнительно. Простой макияж, аккуратная укладка и минимум лишних деталей создали образ кокетки, а сумочка с металлической ручкой завершила лук. Показывая внушительный бюст в таком образе, Саливанчук удалось придать себе соблазнительного вида, который порадовал сеть.

«Я - как вода, и этим всё сказано. Изменчивая, и то же время постоянная. Вода укладывается в любые рамки, обретает любую форму в зависимости от ситуации, но давления она не выносит — просочиться сквозь пальцы, не догонишь. Воду не уничтожить. Можно сделать льдом, превратить в пар — это будет та же вода», - написала Саливанчук.

Фанаты ответили:

«У вас тут жарко; Очень красивая 👍 Давно с Вами. Здоровья крепкого🙌; 😍 самая лучшая актриса😍; Нравится».

Отметим, Анна не перестает удивлять поклонников в соцсети. Недавно в своем микроблоге в Instagram молодая мама и блогерша рассказала, что готовится к сложной операции из-за грыж шейных позвонков, а теперь показала милое фото с бокалом в руках, в подписи к которому заговорила о боли и испытаниях.

На новом снимке Анна запечатлена на кухне, она присела на стол и держит в руках бокал вина. Перед камерой красотка появилась в уютном светлом костюме, который состоит их штанов и объемной кофты с капюшоном оверсайз.

Напомним, Эффектная жена продюсера "Квартал 95" в прозрачном наряде раскрыла, как поднимает настроение

Как сообщала Politeka, Томная жена продюсера "Квартал 95" в прозрачном халате закинула на стол идеальные ножки

Также Politeka писала, Амбициозная жена продюсера "Квартал 95" в шелках и с бокалом заговорила о тайных желаниях