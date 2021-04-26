На долю Анны Саливанчук, жены продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, выпало тяжелое испытание

35-летняя актриса недавно перенесла серьезную операцию на позвоночнике. Сначала все было хорошо и звезда уже обрадовала фанатов быстрым выздоровлением, но ее состояние резко ухудшилось.

Не зная, как спастись от боли в шее, Саливанчук записала несколько "сториз" у себя в Инстаграм, расплакавшись перед камерой, передает Politeka.net.

"У меня просто нет сил...", - говорит на кадрах девушка, "умываясь" слезами, а в подписи добавила: "Жалко себя, а нельзя жалеть".

На следующих кадрах жена продюсера "Квартал 95" обратилась к богу, не в силах терпеть адскую боль.

"Боже, помоги, услышь меня, так хочется быть сильной, но... Иногда так хочется быть слабой, маленькой девочкой, капризной и беззаботной...", - поделилась сокровенным Саливанчук.

В дальнейшем актриса все же взяла себя в руки и "вернула к жизни" с помощью укола.

"Всем спасибо, мне намного легче, укол помог, воротник помог... хороший сериал и сладенькое всегда подымают настроение. Но на самом деле мне намного легче стало после укола, я дурочка, что терпела...", - призналась она.

Напомним, Саливанчук недавно удалили шейную грыжу позвоночника, в двух местах, заменив некотореы костные пластины на искусственные диски. Проблемы с шеей у нее появились из-за старой травмы. Десять лет назад Анна во время съемок исторического фильма упала с лошади. После двух беременностей (что, конечно, дает нагрузку на позвоночник) и прошедших лет, проблема дала о себе знать.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала кадры из операционной, что известно о ее состоянии: "Уже через полчаса..."

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