Украинская актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук поделилась бэкстейдж кадрами с последней съемки

Популярная артистка привыкла делиться на своей странице в социальной сети не только яркими фото из модных фотосессий, но еще и рассказывать о личной жизни, о проблем и даже делиться своими переживаниями. Не обходится и без упоминания поучительных притчей, несущих в себе жизненные уроки.

Причем сделала звезда это привлекательным образом – опубликовала бэкстейдж-видео из последней фотосессии. На ней Саливанчук покоряла образом в красном платье с аккуратным декольте, массивными украшениями-кольцами и прической с уложенными локонами.

В этот раз Анна решила упомянуть рассказ о дружбе и щедрости и о том ,как добиться уважения.

«Высунув голову из гнезда, орленок увидел множество птиц, летающих внизу среди скал.

– Мама, что это за птицы?– спросил он.

– Наши друзья,– ответила орлица сыну.

- Орел живет в одиночестве – такова его доля. Но и он порою нуждается в окружении. Иначе, какой же он царь птиц?

Все, кого ты видишь внизу,– наши верные друзья. Удовлетворенный маминым разъяснением орленок продолжал с интересом наблюдать за полетом птиц, считая их отныне своими верными друзьями.

Вдруг он закричал:

– Ай-ай, они украли у нас еду! – Успокойся, сынок! Они ничего у нас не украли. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе сейчас скажу! Как бы орел ни был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству.

На такой высоте они не в силах найти себе пропитание, и им следует помогать. Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам.

Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском» - написала под постом Анна.

Поклонники были восхищены образом артистки: «Богиня; прекрасная; Красотка; Роскошная!; прекрасный пост, спасибо!; Очаровательно получилось!!! Суперрррр!!!; Я не знаю есть ли женщины красивей тебя».

Напомним, не так давно Анне сделали операцию по удалению грыжи в двух местах и замене шейных дисков на специальные пластины. Актриса рискнула показать у себя в Инстаграм, как проходила процедура.

"90% из вас проголосовали, что хотят увидеть мою операцию. Так как она была очень сложная и не очень восприимчива человеческому глазу, сразу предупреждаю: кому нет 16 лет, лучше не смотреть. Операцию сделали идеально. Уже через час после выхода с наркоза я перестала ощущать онемение руки и боль".

Напомним, фигуристая жена продюсера "Квартал 95", расстегнув пуговицы, поманила внушительным бюстом: "я - как вода...".

Как сообщала Politeka, жена продюсера " Квартал 95 "поразила внешностью перед серьезной операцией: "Шея болит, рука отнимается...".

Также Politeka писала, что жене продюсера "Квартал 95" нужна операция.