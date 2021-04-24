Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, отбросила смущения, насладившись моментом

Как передает Politeka.net, 35-летняя актриса опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых изумила выходкой (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Анна вышла на прогулку в стильном наряде: ассиметричной рубашке мятного оттенка, кожаной курточке, укороченных штанах и ботинках на толстой подошве, дополнив лук сумочкой от Louis Vuitton через плечо.

Радостные эмоции, видимо, переполняли девушку, так как она пустилась в пляс посреди улицы. Саливанчук немного нелепо двигалась, совсем не боясь показаться смешной. В подписи актриса как раз заговорила о недостатках.

"Принять себя - значит разрешить себе быть неидеальным. Ты дитя природы и, конечно, в тебе есть достоинства и недостатки. Ты целостен, когда принимаешь в себе все свои стороны. Каждый человек идеален в своей неидеальности. Парадокс в том, что мы считаем, что будем достойны любви и принятия только когда изменим себя к лучшему. Но нельзя изменить те части себя, которые мы отрицаем. Нельзя сделать картину лучше, если рисуешь с закрытыми глазами. С любовью к вашим неидеальностям и верой в ваш потенциал ❤️", - поделилась Анна своими размышлениями.

Пользователи согласились с ней, оставив комментарии под постом:

"Красотка ❤️❤️❤️"

"Восхищаюсь!👏"

"Как вы себя чувствуете? Очень за вас переживаю. Желаю вам здоровья.❤️"

"Хорошие слова!"

"❤️Бомба! Питарда! Горжусь!💪💞💐"

Ранее мы рассказывали, что жена продюсера "Кчвартал 95" Саливанчук недавно перенесла серьезную операцию на позвоночнике по удалению шейной грыжи.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала кадры из операционной, что известно о ее состоянии: "Уже через полчаса..."

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95", приспустив платье, поделилась правилом жизни: "Запомни раз и навсегда..."