"Это же волшебство и никак не иначе"

Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, устроила жаркую фотосессию в соблазнительном образе

Как передает Politeka.net, 35-летняя актриса опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в шелковом халатике с цветочным принтом.

Легкая ткань соскользнула с плеча Анны, и у поклонников появилась возможность полюбоваться ее нежными изгибами и округлостями. Смоки-макияж и красиво уложенные локоны дополнили романтический лук.

В подписи звезда неожиданно призналась в чувствах к женщинам.

"Не перестану восхищаться женщинами🥰. Такими сильными и в то же время слабыми созданиями. Есть ли что-то в этой жизни что мы не сможем? Не уверена. Когда-нибудь задумывались о природе рождения ребёнка? Да это же волшебство и никак не иначе. С маленькой клеточки вырастить человека!!! Самодостаточного! Разумного! Все ещё сомневаетесь в несокрушимой силе женщины? Тогда ловите подборку", - Саливанчук предложила топ-15 фильмов о сильных и прекрасных женщинах.

Примечательно, что звезда недавно перенесла серьезную операцию на позвоночнике. Несмотря на успешный исход хирургического вмешательства, актриса до сих пор испытывает боли - процесс восстановления не быстрый. И все равно старается "не жалеть себя" - чему доказательство ее фотосессия выше. Превозмогая боль, Саливанчук старается вернуться к своей прежней "дооперационной" жизни, а съемки помогают ей снова почувствовать себя здоровой.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала кадры из операционной, что известно о ее состоянии: "Уже через полчаса..."

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