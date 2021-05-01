Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поразила нежным фото и неожиданным откровением

Как известно, недавно 35-летняя актриса перенесла серьезную операцию на позвоночнике по удалению шейной грыжи. Сейчас звезда восстанавливается, периодиески жалуясь на боли. Как бы там ни было, Анна, счастливая жена и мама двух маленьких сыновей, старается не падать духом. Болезнь стала для нее толчком переосмыслить жизненные приоритеты.

Саливанчук сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, опубликовав атмосферное фото, на котором предстала во всем белом с легким перышком в руке, передает Politeka.net.

В подписи жена продюсера вспомнила о совете, который ей когда-то дала бабушка.

"– Каждый человек на Земле – это решение чьей-то проблемы, – сказала как-то моя мудрая бабушка.

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Я очень удивилась её словам.

– Ты – решение чьей-то проблемы, – повторила она.

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И добавила: – Дар, который дан тебе, может быть не нужен всем, но он, безусловно, просто необходим кому-то – твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила"

Пользователи согласились с утверждением Саливанчук:

"Это реально так❤️"

"Какие сильные слова!!!! 🔥"

"Красивая😍"

Ранее мы рассказывали, Анна вызвала восторг откровенной фотосессией в шелковой блузе цвета пудра с пикантной "изюминкой" - звезда была без нижнего белья, позволив фанатам насладиться соблазнительными изгибами и округлостями.

Под фото девушка заговорила о том, что приносит ей удовольствие:

"А я просто хочу жить! Получать удовольствие от жизни! Я не хочу никому ничего доказывать, убеждать и оправдывать ожидания... Я хочу жить своим настоящим. Радоваться каждому моменту, каждой улыбке своих детей или простого прохожего, каждому дню, вне зависимости от того, солнечный он или дождливый".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала кадры из операционной, что известно о ее состоянии: "Уже через полчаса..."

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95", пустившись в пляс, разрешила себе быть неидеальной: "Дитя природы"