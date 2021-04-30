Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала детей
Звезда с 2007 года начала свои съемки в кино и сериалах, передает Politeka.net. Благодаря своей творческой деятельности артистка повстречала свою судьбу в лице продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.
Сейчас пара воспитывает двоих сыновей. К слову, звезда не так давно жаловалась на сильные боли, из-за чего ей приходилось носить фиксатор на шее. Красотка рассказывала, что ей даже тяжело обнимать детей.
Сейчас же Анна перенесла операцию и чувствует себя лучше, делясь кадрами совместного времяпрепровождения с малышами.
Так, артистка показала чад, лежащих на диване.
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"Как же круто поспать в обед, - поделилась артистка. - Да, красавчик мой? Куколка моя", - поделилась Саливанчук.
Позже звезда записала сторис присев вместе детьми.
Напомним, Анна Саливанчук стала знаменитой после фильма «Три сестры». Многие зрители помнят ее роли и в других лентах: «Возвращение Мухтара», «Сваты», «Вера, Надежда, Любовь».
В одном из интервью артистка рассказала, что по натуре она однолюб. Красотка рассказала, что до 30 лет была одинокой и долго ни с кем не встречалась, поскольку еще в молодости пережила разочарование в любви. К счастью, она повстречала любого человека.
Сейчас звезда активно ведет свой Инстаграм, на который подписаны 248 тысяч человек.
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