Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала детей

Звезда с 2007 года начала свои съемки в кино и сериалах, передает Politeka.net. Благодаря своей творческой деятельности артистка повстречала свою судьбу в лице продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Сейчас пара воспитывает двоих сыновей. К слову, звезда не так давно жаловалась на сильные боли, из-за чего ей приходилось носить фиксатор на шее. Красотка рассказывала, что ей даже тяжело обнимать детей.

Сейчас же Анна перенесла операцию и чувствует себя лучше, делясь кадрами совместного времяпрепровождения с малышами.

Так, артистка показала чад, лежащих на диване.

"Как же круто поспать в обед, - поделилась артистка. - Да, красавчик мой? Куколка моя", - поделилась Саливанчук.

Позже звезда записала сторис присев вместе детьми.

Напомним, Анна Саливанчук стала знаменитой после фильма «Три сестры». Многие зрители помнят ее роли и в других лентах: «Возвращение Мухтара», «Сваты», «Вера, Надежда, Любовь».

В одном из интервью артистка рассказала, что по натуре она однолюб. Красотка рассказала, что до 30 лет была одинокой и долго ни с кем не встречалась, поскольку еще в молодости пережила разочарование в любви. К счастью, она повстречала любого человека.

Сейчас звезда активно ведет свой Инстаграм, на который подписаны 248 тысяч человек.

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