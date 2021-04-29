Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала, как проходит ее восстановление после операции

Как передает Politeka.net, 35-летняя актриса на своей странице в Инстаграм рассказала, как чувствует себя на 10 день после того, как ей удалили шейную грыжу позвоночника, в двух местах, заменив некоторые костные пластины на искусственные диски.

Проблемы с шеей у звезды появились из-за старой травмы. Десять лет назад Анна упала с лошади во время съемок исторического фильма. Спустя года дикая боль дала о себе знать с новой силой, Анне понадобилась срочная операция.

«Во-первых, я безумно рада, что решилась на хирургическое вмешательство. Сразу же после операции онемение в руке прошло, и это, я вас скажу, космическое чувство после долгого периода, когда я не могла ничего поднять, даже собственного ребёнка», - поделилась артистка.

Вместе с тем она призналась, что страдания пока, к сожалению, не закончились.

«Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд… Моя рука, где не правильно поставила медсестра катетер болит до сих пор. Гематома ещё не прошла", - призналась она.

Также Саливанчук призналась, что пока не может обойтись без уколов обезбаливающего.

"Пыталась несколько дней терпеть, но это было очень плохая идея. Боль невыносимая. Но врач говорит, что это в рамках нормы и реабилитация идёт по плану. И даже лучше! Так как шрам быстро затягивается и скоро будет совсем не заметный", - рассказала она.

Саливанчук поблагодарила всех, кто поддерживает ее в это непростое время.

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