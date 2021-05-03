Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, уже смело показывает себя после операции

В социальной сети Инстаграм 35-летняя артистка честно призналась, что нуждается в операции после того, как старая травма снова дала о себе знать. Для того, чтобы подтвердить, что у нее правда беда, Анна даже выложила фрагмент со своей операцией на видео в социальной сети.

Так, недавно Саливанчук удалили шейную грыжу позвоночника, в двух местах, заменив некоторые костные пластины на искусственные диски. Десять лет назад Анна упала с лошади во время съемок исторического фильма, и вот теперь актриса расплачивалась за последствия травмы.

Судя по Стори Анны сейчас, после операции она почти оправилась, хоть шрам ей все еще неприятен, Саливанчук даже говорила: «В зеркало смотреть не хочется, когда перевязку делаю, слезы наворачиваются». Но все же звезда с собой справилась и теперь даже показывает шрам без комплексов, принимая такой себя, какой она есть.

«Достаточно плохо чувствовала себя раньше, не успеваю рассказывать то, что хотелось бы. Но пока вот так. Прихожу в себя», - подметила Анна чуть ранее.

На данный момент артистка находится дома: восстановление дается девушке тяжело, но она старается не падать духом. На днях Саливанчук огорошила подписчиков, когда расплакалась прямо перед камерой. Не в силах терпеть боль, она сделала себе специальный укол, после которого ее состояние улучшилось.

"Скучали за мной? Пишите, где я пропала после вчерашнего плача... Простите, пожалуйста, что я показала вам вчера свою такую эмоцию... Но, чтобы вы знали, все актеры, все блогеры - они тоже люди, у них тоже бывает беда. Сейчас напишите: "Ай, у вас всегда все хорошо, в Инстаграме показываете только красоту..." Вот, я вам показала не только красоту свою. Но зато. Уколы делают свое дело", - разоткровенничалась Саливанчук.

Напомним, фигуристая жена продюсера "Квартал 95", расстегнув пуговицы, поманила внушительным бюстом: "я - как вода...".

Как сообщала Politeka, жена продюсера " Квартал 95 "поразила внешностью перед серьезной операцией: "Шея болит, рука отнимается...".

Также Politeka писала, что жене продюсера "Квартал 95" нужна операция.