Популярная актриса Анна Саливанчук поделилась откровенными фото без белья
После операции на шее долгое время актриса отсутствовала в социальной сети и только спустя месяц молчания решила завести вторую страницу по причине неизвестной блокировки первой. Теперь звезда активно показывает свою жизнь, говорит о личном и хвастается кадрами со съемок.
На фото Анна предстала абсолютно голой, прикрывшись белоснежным одеялом. Весело дурачась и наслаждаясь моментом, Саливанчук выглядела весьма счастливо:
«А что скажут люди... Эта фраза блокирует абсолютно все желания и мечты, если они хоть немного не отвечают общепринятым правилам.
Это то, что большинство из нас слышали еще с самого детства.
Здесь очень подходит фраза из книги Теодора Драйзера “Финансист”:
«Единственное, что мне в вас не нравится, это ваше вечное: «Что скажут люди». Вспомните все примеры успешных людей. Каждая история - это выход из зоны “люди скажут молодец”. А они это скажут только тогда, когда вы сольетесь с их серой массой и будете такие же, как они. А именно никем», - пишет Анна.
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Также жена продюсера рассказала, что ради собственного успеха, стоит как минимум следовать своим желаниям .
« Не выделяйся, не имей собственного мнения, не спорь с обществом, “тыжемать” и т.д. Этого от вас ждут. Хочешь быть успешным, как минимум просто следуйте своим желаниям. Истинным, не навязанными обществом. Забудьте страх осуждения. Люди будут говорить всегда, осуждать, не понимать и останавливать. Ваша задача, закрыть уши и бежать. К направлению мечты.
И какая разница, что скажут люди, если вы счастливы? » , - заявила Саливанчук.
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