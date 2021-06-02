Объявившаяся после своего "исчезновения" Анна Саливанчук поделилась с публикой важными новостями

35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых рассказала, как себя чувствует после операции на позвоночнике, и показала свою шею со шрамом, передает Politeka.net.

Напомним, этой весной Саливанчук потребовалось срочное хирургическое вмешательство, так как у нее образовалась шейная грыжа. Девушка страдала от сильных болей, ей нельзя было поднимать ничего тяжелее 1 кг, в том числе маленького сына, которому нет еще и годика.

Анна активно вела свой микроблог в Инстаграм, рассказывая как проходит реабилитация после операции, когда внезапно исчезла. Объявившись почти через месяц, актриса рассказала, что ее страничку неожиданно заблокировали. Устав ждать, когда ее фотоблог "освободят", девушка создала запасной аккаунт и вернулась в ряды инстаграмеров.

"Я же совсем забыла вам рассказать, как я себя чувствую после операции... Мы же месяц не виделись. У меня все отлично! Я кручу, верчу, удивить хочу!, - радостно сообщила Саливанчук, показав, как теперь выгляит ее шея - шрама почти не видно. - В общем, чувствую себя прекрасно, я очень рада, что сделала операцию, потому что теперь могу поднимать своего Никиту (младшего сына, - ред.) и кайфовать от жизни по полной".

До этого мы рассказывали, как жена продюсера "Квартал 95" со слезами на глазах обратилась к украинцам, напугав красным шрамом: "Скучали за мной? Пишите, где я пропала после вчерашнего плача... Простите, пожалуйста, что я показала вам вчера свою такую эмоцию... Но, чтобы вы знали, все актеры, все блогеры - они тоже люди, у них тоже бывает беда...".

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