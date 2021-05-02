Украинская актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук удивила образом на светлый праздник Пасхи

Анна активно ведет свой Инстаграм и рассказывает о жизни. После того, как звезда прошла реабилитацию после операцию и начала восстанавливаться, она честно рассказала о своем самочувствии и о том, как для нее все поменялось. В этот раз Саливанчук решила поделиться серией фото к празднику Пасхи.

Причем кадры оказались не совсем тематическими, что осудили пользователи сети, ведь Саливанчук позировала в черном белье и платком с перчатками в горошек. Столь открытый наряд на неожиданных фото и поздравление под постом с церковным праздником оценили далеко не все.

«Дорогие мои! Христос Воскрес!!!🙏🏻 От всей души поздравляю с добрым и светлым праздником Пасхи! Желаю, чтобы всё хорошее помнилось, а всё плохое мгновенно растворялось в воздухе. Пусть жизнь будет чудесной, радостной и светлой, пусть с верой в сердце и надеждой в душе для вас всегда открываются любые двери к истинному счастью❤️», - написала Анна.

Вот что отвечают в сети:

«Но для поздравления с Пасхой ...мне кажется не очень удачные кадры подобраны ...!;, да немного некрасиво, все же праздник; Воистину воскрес❤️; Божьей благодати!; Воистину Воскрес; Воистино Воскрес!!!!❤️❤️ Воистину Воскрес 🙏🏾♥️; Красотка ....!!!; Воистину воскрес! Неземная женщина♥️; Не по-христиански как-то, на праздник же; Анна немножко не церковь, ну очень много откровенности, прикройтесь».

Напомним, не так давно звезде сделали серьезную операцию, сейчас она находится дома и пытается справиться со стрессом, реабилитироваться и активно ждет улучшений. В частности, по словам Анны, она не готова смотреть на свой шрам, ей бы хотелось, чтобы его просто не было.

На своей странице в Инстаграм Саливанчук также поделилась серией Сторис, на которых показала себя снова в специальной повязке и рассказала о самочувствии:

«Без этого воротника невозможно, сейчас вот начались боли ужасные, мышцы еще не привыкли. Достаточно плохо пока чувствую себя, не успеваю рассказывать то, что хотелось бы. Хотелось бы каких-то подарочков вам, конкурсов. Но пока вот так. Пока плохо, отлежусь, а потом посмотрим», - подметила Анна, лежа в воротнике.

Напомним, фигуристая жена продюсера "Квартал 95", расстегнув пуговицы, поманила внушительным бюстом: "я - как вода...".

Как сообщала Politeka, жена продюсера " Квартал 95 "поразила внешностью перед серьезной операцией: "Шея болит, рука отнимается...".

Также Politeka писала, что жене продюсера "Квартал 95" нужна операция.