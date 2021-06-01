Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, наконец нашлась

35-летняя актриса, пережившая этой весной серьезную операцию на позвоночнике из-за шейной грыжи, неожиданно исчезла из соцсетей почти месяц назад. Фанаты звезды недоумевали, что с ней произошло, тем более, накануне Саливанчук жаловалась на тяжелую послеоперационную реабилитацию.

Анна объявилась в Инстаграм также внезапно, как и исчезла. Жена продюсера "Квартал 95" рассказала в своем микроблоге, почему пропадала и чем занималась, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По словам Саливанчук, ее основная страница в Инстаграм оказалась заблокированной, поэтому на данный момент она создала запасную. Звезда призналась, что скучала за своими подписчиками, и выглядела при этом весьма бодренько.

"Вот она я! Со мной все хорошо, я практически месяц не в Инстаграм, потому что страница моя заблокирована... по неопределенным причинам. Я не понимаю, почему так произошло. Я ждала две недели - ничего не произошло... Через семь дней уже буде месяц и я решила не ждать мою страницу, а быть с вами здесь... Если меня кто-то забанил и жаловался, если кому-то не нравится мой профиль, не подписывайтесь на меня... За этот месяц произошло очень много всего интересного. Если честно, я кайфанула без Инстаграм, это немного другая жизнь... Было много интересных съемок, новых ролей... Сейчас мы снимаем Полтаву (ситком "Квартал 95" - Однажды под Полтавой, ред.)", - сообщила Саливанчук.

Пользователи обрадовались появлению Анны:

"Урраааа!!!!!❤️🌹🌷👍"

"Как приятно снова вас видеть"

❤️Наконец, я уже волновалась, каждый день про Вас думала. ❤️"

"Я тоже удивилась, куда Вы пропали). Рада что Вы есть здесь))🌹"

"Ура) вернулась😍😍а я думаю, где же моя любимая актриса 😮"

"Стала ещё красивее😍😍😍. Я за Вами скучал🤗❤️"

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