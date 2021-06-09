Популярная актриса Анна Саливанчук поделилась откровением

35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова этой весной перенесла операцию на позвоночнике. После чего продолжительное время она отсутствовала в социальной сети и только спустя месяц молчания решила завести вторую страницу по причине неизвестной блокировки первой. Теперь звезда активно показывает свою жизнь, говорит о личном и хвастается кадрами со съемок.

Как передает Politeka.net, в новом посте Анна Саливанчук поделилась мыслями о том, что, по ее мнению, действительно важно в жизни.

«Самое последнее о чем вы будете вспоминать на старости: о своих недостатках внешности (недостатками их считаете только вы), общественное мнение, мелкие ссоры с близкими, в какие бренды ты одевался, сколько поддельных эмоций сыграл», - уверена артистка.

Саливанчук советует поменьше обращать внимания на неприятности и больше радоваться.

«Не стоит искать драмы, там где ее нет. Давайте забывать мелкие промахи, а больше радоваться каждому мгновению. Задача человека - гармония с внешним миром и бесконечная благодарность жизни, Богу, Вселенной (кто во что верит) за просто так. За то, что есть Вы! Есть возможность выбора создавать свою реальность. И есть бесконечное множество вариантов, как прожить свою жизнь!» - говорит актриса

Анна Саливанчук отметила, что результат такого подхода ощутила на себе.

«Истинная любовь, это когда ты любишь, не смотря ни на что. Так вот и люби себя и свою жизнь, несмотря ни на что. Такой, какая она есть сейчас! И только через любовь, принятие и благодарность получите намного больше! Судьба щедро будет благодарна. Проверено на себе», - утверждает актриса.

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